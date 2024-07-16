Тепловізори та пристрої для розмінування: Латвія передасть Україні черговий гуманітарний вантаж

Про це повідомляє Посольство України у Латвії.

Для військових Держприкордонслужби відправлять понад 40 одиниць різних типів сучасних, функціональних та перевірених тепловізорів. У Посольстві наголошують, що у першу чергу такі пристрої надають можливість виявити окупанта та відповідно відреагувати у нічний час.

Крім того, у межах надання допомоги з розмінування території, в Україну також вирушить понад 3 тис. одиниць сучасних пристроїв для розмінування. Такі засоби призначені для можливості знешкодження нерозірваних снарядів, мін та вибухових пристроїв.

Фото: Посольство України у Латвії

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba заявила, що передасть Україні обладнання Вільнюської третьої ТЕЦ, яку зупинили у 2015 році.

У Посольстві зазначають, що реалізація зазначених проєктів здійснена за підтримки латвійського фонду "Ziedot.lv".