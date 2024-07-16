Тепловізори та пристрої для розмінування: Латвія передасть Україні черговий гуманітарний вантаж
З нагоди Дня Української Державності у Латвії зібрали чергову гуманітарну допомогу Україні, яка містить зокрема тепловізори та пристрої для розмінування
Про це повідомляє Посольство України у Латвії.
Для військових Держприкордонслужби відправлять понад 40 одиниць різних типів сучасних, функціональних та перевірених тепловізорів. У Посольстві наголошують, що у першу чергу такі пристрої надають можливість виявити окупанта та відповідно відреагувати у нічний час.
Крім того, у межах надання допомоги з розмінування території, в Україну також вирушить понад 3 тис. одиниць сучасних пристроїв для розмінування. Такі засоби призначені для можливості знешкодження нерозірваних снарядів, мін та вибухових пристроїв.
Фото: Посольство України у Латвії
У Посольстві зазначають, що реалізація зазначених проєктів здійснена за підтримки латвійського фонду "Ziedot.lv".
- Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba заявила, що передасть Україні обладнання Вільнюської третьої ТЕЦ, яку зупинили у 2015 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.53Продаж 45.31
- Актуальне
- Важливе