Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3

Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3

16 липня, 2024 вiвторок
03:27
Економіка Литва прапор

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba заявила, що передасть Україні обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції, яку зупинили у 2015 році

Зміст

Про це йдеться на сайті компанії. 

Вказано, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії "Хмельницькобленерго", яке за дорученням Кабміну займатиметься розподілом обладнання після отримання. 

З міркувань безпеки компанія не розголошує назви та потужність обладнання, а також електростанції, на які воно буде передано. Втім відомо, що йдеться про понад 300 одиниць обладнання. 

"Ми підписали угоду, яка дозволяє нам збільшити гуманітарну допомогу, що надається компанією постраждалій від війни Україні. Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", - наголосила генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайліене. 

Вона розповіла, що Вільнюську ТЕЦ-3 зупинили ще у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а енергоблоки не мали значного впливу на стабільність електроенергетичної системи. Тоді обладнання станції, яка працювала понад 30 років і мала загальну теплову та електричну потужність майже 1 000 МВт, законсервували.  

  • 11 липня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру у вересні та жовтні в Україні, можливо, не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.
Теги:
Світ
Україна
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
Енергетика
Читайте також:
Військово-лікарська комісія, ВЛК
15 липня, 2024 понедiлок
У законі не йдеться про зобов'язання самостійно пройти ВЛК: нардепка Фріз про накладання штрафів після 16 липня
спека
13 липня, 2024 субота
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме спека
Фабіан Руїз і Коббі Мейну, збірна Іспанії - збірна Англії, Євро-2024
14 липня, 2024 неділя
Іспанія - Англія 2:1: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.82
    Купівля 40.82
    Продаж 41.32
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
03:55
по центру Микола Ленок
На війні з РФ загинув гармоніст "Дикого театру" Микола Ленок
03:13
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками вночі 16 липня: на Київщині працювала ППО
02:30
пожежа на заводі в Курській області РФ
РФ звинуватила Україну в атаці на завод низьковольтної апаратури у Курській області
01:46
ями на дорогах
У Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту однією з вулиць
01:21
робот "Терміт"
Застосовують на різних ділянках фронту: у Мінцифри розповіли, які задачі може виконувати робот "Терміт"
00:54
"Термінатор Зеро"
На Netflix з'явився тизер аніме-серіалу за мотивами "Термінатора"
00:30
Дональд Трамп
"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня
00:18
Оновлено
Саміт миру
До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ
2024, понедiлок
15 липня
23:54
Оновлено
Дональд Трамп
Трампа офіційно висунули в президенти США від республіканців, він обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні
23:35
Оновлено
ЗСУ, РСЗВ
На фронті від початку доби відбулося 110 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
23:23
Ілля Забарний і Томас Мюллер, збірна України, збірна Німеччини
Чемпіон світу з футболу оголосив, що залишає збірну Німеччини
22:52
Максим Мельниенко та Брайден Грехам, Північна Ірландія - Україна, Євро U19
Україна не змогла переграти Північну Ірландію на Євро U19
22:32
Роман Червінський
Романа Червінського відпустили під заставу
22:22
Ральф Шумахер
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
22:08
У сенаті США проведуть двопартійне розслідування замаху на Трампа
21:51
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
В "Інформаційному спротиві" пояснили, чому РФ намагатиметься зупинити активну фазу бойових дій
21:08
Дональд Трамп
Суд відхилив усі звинувачення проти Трампа і закрив справу про незаконне зберігання таємних документів
20:44
"Відкат" у 3,4 млн грн: нардепа-"слугу" Задорожнього підозрюють у хабарництві, фракція відреагувала
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
20:27
Херсонська область
РФ обстріляла села на Херсонщині: є поранені. На ворожій міні підірвався аграрій
20:17
На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Поряд із резиденцією Путіна на Валдаї встановили другу систему ППО "Панцир-С1"
20:10
Литва прапор
Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців
20:03
OPINION
Ігор Гулик
"Ви там були?!.". Хто змушує неадекватів стріляти у політиків
20:02
Росіяни роздають паспорти дітям із ТОТ України на урочистих заходах, щоб змінити їхню ідентичність, - Лубінець
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 873-го дня війни: останній сторожовий корабель ЧФ покинув Крим, "Чорні Запорожці" ліквідували "гордість російського оборонпрому"
19:55
ЄС і Велика Британія готуються посилити перевірку російського нафтового флоту, - Bloomberg
19:47
Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали "переможні" імена
19:41
Британська компанія поставляє в Росію важку американську техніку Caterpillar попри санкції, - The Insider
19:36
Ексклюзив
замах на Трампа
Трамп після замаху почав вдавати мученика, це збільшує його рейтинги, - експерт-міжнародник Краєв
19:28
фейк
"Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну": фейки світових ЗМІ за 15 липня
19:18
НАТО, Трамп
Секретна служба США після замаху на Трампа посилила його охорону
19:13
Пентагон
Пентагон пояснив, чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії американською зброєю
19:04
Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ
Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду
19:04
Окупанти скинули на Лиман два КАБи: поранено 5 людей
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:48
Мартін Єгер
"Не відповідає правилам": посол Німеччини в Україні про візит Орбана до Путіна
18:37
світло
По 3 та 4 черги одночасно: графіки відключень електрики 16 липня діятимуть протягом усієї доби
18:32
щеплення вакцинація
Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН
18:08
OPINION
Олександр Сушко
Траєкторія зниження довіри збігається з траєкторією закручування гайок
18:06
Втрати РФ
Кидають особовий склад на "м'ясні" штурми: партизани повідомляють про величезні втрати росіян на Торецькому напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV