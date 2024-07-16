Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba заявила, що передасть Україні обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції, яку зупинили у 2015 році
Про це йдеться на сайті компанії.
Вказано, що договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії "Хмельницькобленерго", яке за дорученням Кабміну займатиметься розподілом обладнання після отримання.
З міркувань безпеки компанія не розголошує назви та потужність обладнання, а також електростанції, на які воно буде передано. Втім відомо, що йдеться про понад 300 одиниць обладнання.
"Ми підписали угоду, яка дозволяє нам збільшити гуманітарну допомогу, що надається компанією постраждалій від війни Україні. Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", - наголосила генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайліене.
Вона розповіла, що Вільнюську ТЕЦ-3 зупинили ще у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими, а енергоблоки не мали значного впливу на стабільність електроенергетичної системи. Тоді обладнання станції, яка працювала понад 30 років і мала загальну теплову та електричну потужність майже 1 000 МВт, законсервували.
- 11 липня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за умови відсутності нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру у вересні та жовтні в Україні, можливо, не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.
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