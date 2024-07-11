У вересні та жовтні вимкнень світла може не бути взагалі: в Укренерго назвали умови

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, ситуація в енергосистемі поступово поліпшується. Після 20 липня, коли спаде спека й вийдуть із планового ремонту енергоблоки, вимкнень стане менше.

"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми й прогнозували. В серпні ситуація буде ще трохи кращою", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що восени, можливо, українці житимуть без відключень світла.

"У вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні", - заявив очільник Укренерго.

"Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", - резюмував він.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

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