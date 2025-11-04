США пом’якшили санкції проти Білорусі та дозволили операції з літаками Лукашенка
США 4 листопада послабили санкції проти Білорусі, знявши обмеження з "Белавіа" та дозволивши операції з літаками, пов’язаними із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком
Про це пише Reuters.
Відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
Йдеться про літак Boeing 737, що належить уряду Білорусі й служив президентським бортом, ще один літак із президентського авіапарку, а також розкішний вертоліт компанії "Славкалі", який, за даними Мінфіну США, перевозив Лукашенка між його резиденцією та Мінськом.
OFAC видало загальну ліцензію, яка дозволяє низку операцій, пов’язаних із цими літаками. Це стало черговим кроком у пом’якшенні американської політики щодо Мінська, який останнім часом демонструє готовність до обережного діалогу зі Сполученими Штатами.
За інформацією Reuters, адміністрація Дональда Трампа дедалі більше намагається налагодити контакти з білоруською владою.
- 29 серпня Лукашенко розповів про діалог з лідером США Дональдом Трампом, який відбувся 15 серпня, заявивши, що Мінськ "перебуває в складному становищі".
