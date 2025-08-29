"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про діалог з лідером США Дональдом Трампом 15 серпня, заявивши, що Мінськ "перебуває в складному становищі"
Про це він розповів в інтервʼю для китайської медіакорпорації.
"У світі немає такої країни, як ми, яка б перебувала в такому складному становищі. Коли ми розмовляли з Дональдом в останній раз, це була довготривала розмова... 35 хвилин ми обговорювали деякі проблеми", – сказав Лукашенко.
Він припускає, що Трамп, ймовірно, "не був налаштований на таку розмову, але ми заговорилися".
"І він мені кинув таку фразу: я тобі бажаю, каже, успіхів, твоя країна перебуває в такому складному місці і в такий складний період, що впоратися з цим може тільки сильний лідер", – розповів самопроголошений президент.
Він також вважає: коли Трамп "вивчав ситуацію, познайомився з Білоруссю, побачив, що у нас непросто і на сході, і на заході".
"І на півдні війна, і на півночі вистачає у нас цих балтійських сусідів одурілих. Він погодився з цим і сказав про те, що Білорусь перебуває в дуже складній ситуації", – продовжив Лукашенко.
Водночас він додав, що Білорусь була "найбільш радянською республікою", а "націоналісти привели Україну до війни".
- Президент США Дональд Трамп за кілька годин до саміту на Алясці 15 серпня провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
