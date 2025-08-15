"З нетерпінням чекаю зустрічі": Трамп і Лукашенко поговорили про саміт на Алясці та звільнення вʼязнів
Президент США Дональд Трамп за кілька годин до саміту на Алясці провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це повідомив "Пул первого" і Трамп у ThruthSocial.
За словами американського лідера, той обговорив з Лукашенком звільнення 1,3 тис. вʼязнів та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні на Алясці.
"Я мав чудову розмову з високоповажним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже вдалою. Ми обговорили багато тем, включаючи візит президента Путіна до Аляски", – написав Трамп.
Водночас глава Білого дому додав, що "з нетерпінням чекає" на зустріч з Лукашенком у майбутньому.
Білоруське агентство БЕЛТА пише, що Лукашенко запросив Трампа з родиною приїхати в його країну, на що той, як стверджується, погодився. Зазначено, що вони також обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та Україну.
"Досягнуто домовленості продовжити контакти", – заявила пресслужба Лукашенка.
- Зокрема, раніше Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявляв: "Якщо Трамп хоче миру в Україні, він має акуратно підключатися до врегулювання. Вказувати не вдасться".
