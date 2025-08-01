Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч на лавочці у Валаамі: що говорили про війну в Україні

Слова Путіна та Лукашенка цитують пропагандистська держагенція РИА-Новости і "Пул первого".

Переговори та українські території

Зокрема, самопроголошений білоруський президент висловився стосовно переговорного процесу щодо мирної угоди.

"Та хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів... В іншому випадку через місяць-півтора-два там уже навіть оборонних споруд не залишиться. Росіяни все це потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі", – сказав Лукашенко, сидячи на лавці разом з Путіним.

Натомість глава Кремля поправив його, зазначивши, що армія РФ території "поверне, це наше".

Також у контексті перемовин Путін сказав, що "всі розчарування виникають від надмірних очікувань". Зокрема, Лукашенко домовився з ним про залученість Білорусі до переговорного процесу за необхідності.

Окрім того, диктатор РФ заявив: "немає жодної марної втрати серед російських бійців" у війні в Україні.

Західні санкції

"Якщо Трамп хоче миру в Україні, він має акуратно підключатися до врегулювання. Вказувати не вдасться", – сказав Лукашенко.

Зокрема, він наголосив, що "нікому на коліна не вдасться поставити нас, ми сповнені рішучості відстояти свої інтереси".

"Якщо перед нами закрив хтось двері – у світі дуже багато відкритих дверей. І Росія, і Білорусь сьогодні зробили дуже серйозний розворот. Я думаю, час мине, світ ще оцінить те, що зроблено нами. Це було просто неможливо уявити на початку 20-х років, тим не менш – зробили", – додав Лукашенко, назвавши санкції можливостями.

"Орєшнік" у Білорусі

Путін висловився, що Росія виробила перший серійний "Орєшнік", який отримали військові. Також він сказав, "до кінця року" буде закрите питання щодо його наявності в Білорусі.

"І білоруські військові фахівці, і російські обрали місце для майбутніх позицій. Наразі триває робота з підготовки цих позицій. Тож, швидше за все, ми до кінця року це питання закриємо", – сказав диктатор.