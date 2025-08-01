Україна пропонує перейти від обміну заявами до зустрічі лідерів, – Зеленський про перемовини з Путіним

Про це він повідомив у Telegram 1 серпня.

Зеленський подякував президентові США Дональду Трампу та його команді за зусилля для наближення миру в Україні.

"Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним у будь-який час.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що особиста зустріч важлива, адже лише Путін ухвалює важливі рішення в країні.

"Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії й хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - висловився президент.

Що каже Путін

Російський диктатор на зустрічі з білоруським обговорив війну в Україні. Путін заявив, що озвучені в червні 2024 року умови залишаються чинними. Зокрема РФ домагатиметься особливого статусу для російської мови в Україні.

"Так. Ці умови, безумовно, залишилися чинними. Це ж не умови, а цілі. Я сформулював цілі Росії. До того моменту нам казали, що незрозуміло, чого Росія хоче", - цитує Путіна ТАСС.

Він наголосив, буцімто РФ прагне тривалого миру в Україні, однак уточнив, що лише на умовах Кремля.

"І гуманітарні питання – це російська мова, це незалежність та гідні умови розвитку православної церкви, християнської церкви в Україні. Все це в сукупності має бути обговорено і покладено в основу довгострокового, тривалого, взагалі без будь-яких часових обмежень миру", - сказав диктатор.