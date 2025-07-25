"За 30 днів - навряд": Пєсков сумнівається у можливості зустрічі Путіна й Зеленського до кінця літа
Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня 2025 року
Про це повідомляють росЗМІ "Риа-Новости" і "Коммерсантъ".
За його словами, така зустріч мала б підсумувати врегулювання конфлікту та закріпити вже досягнуті домовленості.
"Чи можна пройти такий надскладний процес за 30 днів? Очевидно, що навряд", — заявив Пєсков.
Він також зазначив, що підходи Москви та Києва до припинення війни наразі «діаметрально протилежні», і, на його думку, навряд чи їх вдасться швидко узгодити.
- Раніше Пєсков заявляв, що у Кремлі не хочуть обговорювати організацію зустрічі лідерів РФ та України, однак вважають третій раунд перемовин між делегаціями у Стамбулі конструктивним.
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