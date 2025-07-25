"За 30 днів - навряд": Пєсков сумнівається у можливості зустрічі Путіна й Зеленського до кінця літа

Про це повідомляють росЗМІ "Риа-Новости" і "Коммерсантъ".

За його словами, така зустріч мала б підсумувати врегулювання конфлікту та закріпити вже досягнуті домовленості.

"Чи можна пройти такий надскладний процес за 30 днів? Очевидно, що навряд", — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що підходи Москви та Києва до припинення війни наразі «діаметрально протилежні», і, на його думку, навряд чи їх вдасться швидко узгодити.