"Намагаються поставити віз попереду коня": Пєсков про бажання України організувати перемовини Зеленського й Путіна
У Кремлі не хочуть обговорювати організацію зустрічі лідерів РФ та України, однак вважають третій раунд перемовин між делегаціями у Стамбулі конструктивним
Про це на брифінгу 24 липня сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Вони намагаються трохи віз поставити попереду коня. Спочатку все-таки потрібно зробити весь обсяг роботи, а потім уже надати можливість главам зафіксувати ті напрацювання, яких досягнуто", - сказав він.
Пєсков зазначив, що РФ не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч конструктивною.
"Порядок денний конструктивний, конкретний і націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів", - сказав він журналістам.
Речник Путіна наголосив на намірах Кремля створити буферні зони на території України.
"Те, що вони намагаються переносити різні елементи війни на нашу територію, це не є новим. Саме тому наші військові роблять усе можливе для створення певних буферних зон тощо, а головне – для знищення військової та навколовійськової інфраструктури українського режиму", - заявив Пєсков.
- 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між Україною та РФ. Головними темами були припинення вогню, звільнення полонених, а також організація зустрічі Зеленського й Путіна.
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