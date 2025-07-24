"Намагаються поставити віз попереду коня": Пєсков про бажання України організувати перемовини Зеленського й Путіна

Про це на брифінгу 24 липня сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Вони намагаються трохи віз поставити попереду коня. Спочатку все-таки потрібно зробити весь обсяг роботи, а потім уже надати можливість главам зафіксувати ті напрацювання, яких досягнуто", - сказав він.

Пєсков зазначив, що РФ не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч конструктивною.

"Порядок денний конструктивний, конкретний і націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів", - сказав він журналістам.

Речник Путіна наголосив на намірах Кремля створити буферні зони на території України.

"Те, що вони намагаються переносити різні елементи війни на нашу територію, це не є новим. Саме тому наші військові роблять усе можливе для створення певних буферних зон тощо, а головне – для знищення військової та навколовійськової інфраструктури українського режиму", - заявив Пєсков.