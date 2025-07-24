Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Намагаються поставити віз попереду коня": Пєсков про бажання України організувати перемовини Зеленського й Путіна

"Намагаються поставити віз попереду коня": Пєсков про бажання України організувати перемовини Зеленського й Путіна

Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
12:14
Війна з Росією Дмитро Пєсков

У Кремлі не хочуть обговорювати організацію зустрічі лідерів РФ та України, однак вважають третій раунд перемовин між делегаціями у Стамбулі конструктивним

Зміст

Про це на брифінгу 24 липня сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Вони намагаються трохи віз поставити попереду коня. Спочатку все-таки потрібно зробити весь обсяг роботи, а потім уже надати можливість главам зафіксувати ті напрацювання, яких досягнуто", - сказав він.

Пєсков зазначив, що РФ не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч конструктивною.

"Порядок денний конструктивний, конкретний і націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів", - сказав він журналістам.

Речник Путіна наголосив на намірах Кремля створити буферні зони на території України.

"Те, що вони намагаються переносити різні елементи війни на нашу територію, це не є новим. Саме тому наші військові роблять усе можливе для створення певних буферних зон тощо, а головне – для знищення військової та навколовійськової інфраструктури українського режиму", - заявив Пєсков.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дмитро Пєсков
переговори з РФ
Читайте також:
Трамп і Путін
Автор Оксана Ліховід
22 липня, 2025 вiвторок
У Кремлі мають усвідомити, що наближається час "страти": Їжак про заяви Трампа щодо 50 днів
Євген Дикий
Автор Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
постер фільму "Супермен"
Автор Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
Режисер Джеймс Ґанн зізнався, як жахливо було повідомляти Генрі Кавіллу, що він не гратиме Супермена
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.76
    Продаж 49.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
24 липня
13:50
Зарізав жінку біля банкомата: у Дніпрі повідомили про підозру 14-річному хлопцю
13:33
Одещина
На Одещині під час планових робіт підірвалося судно: троє людей загинули, є постраждалі
13:32
Для стабільної роботи критичної інфраструктури: Укрзалізниця отримала 18 газопоршневих електростанцій
13:20
Оновлено
РФ обстріляла КАБами центр Харкова: 33 людини постраждали, серед них діти
13:10
РФ використовує протести для поширення наративів про нелегітимність влади в Україні, – ISW
12:58
СБУ запобігла теракту у центрі Києва: затримали киянку, яка намагалася підірвати кафе
12:38
Володимир Зеленський
Британія запропонувала Зеленському допомогу для розробки законопроєкту про діяльність антикорупційних інституцій
12:27
сили ППО
Сили ППО збили 90 БПЛА та 1 "іскандер", якими РФ атакувала Україну
12:19
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Нардепи подали на реєстрацію альтернативний законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП
12:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підступний ворог України – її власне керівництво, а Китай закликав ЄС зробити "правильний стратегічний вибір". Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:13
гроза
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у п’ятницю пройдуть грозові дощі
12:09
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії: є загиблі й поранені
12:02
OPINION
Виступи молоді. Спроба політологічного аналізу
11:22
електроенергія, відключення
РФ здійснила масований обстріл однієї з українських ТЕС: ситуація в енергосистемі 24 липня
11:18
фільми про гроші
Дохід YouTube від реклами зріс майже до $10 млрд
10:57
наручники
У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля ТЦК
10:56
Дональд Трамп
Трамп контактує з Сенатом стосовно санкцій проти РФ, втім прагне особисто ухвалювати рішення, - Білий дім
10:55
Ексклюзив
підземне сховище газу
Через дефіцит цьогоріч Україна муситиме закуповувати більше газу для накопичення у сховищах, - ексміністр енергетики Плачков
10:37
Оновлено
наслідки атаки на Одесу, 24.07.25
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: на Харківщині загинули люди, в Одесі й Черкасах є постраждалі, серед яких дитина
10:36
Кабмін
Документи на призначення Цивінського директором БЕБ повторно внесли в Кабмін
10:36
Конгрес США
Американські сенатори Шахін і Грем застерегли Київ від підриву антикорупційного прогресу в Україні
10:34
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
"Був би інший рівень підтримки": історик Ліхачов пояснив, за якого сценарію Китай готовий надати масштабну військово-технічну допомогу РФ
10:18
Були в полоні РФ понад три роки: Україна повернула захисників Чорнобильської АЕС
10:12
Оновлено
В Амурській області РФ розбився літак Ан-24 із пасажирами на борту. Попередньо – всі загинули
10:00
Партнерський матеріал
Atlas Festival запалив Київ: WOW-простір від "Аврори", благодійність і музика, що надихає
10:00
OPINION
Хто виявиться правим: Кучма чи Зеленський
09:42
Система оповіщення
На Київщині оновили систему оповіщення про повітряну тривогу: сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза
09:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують євро й долар
09:01
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, July 12-19
"Ворог не відчуває проблем з особовим складом і постійно штурмує": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
08:59
Меттью Перрі
Лікар зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі визнав провину у смерті актора
08:47
OPINION
Протести, що змінюють хід історії
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм
08:23
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу
08:19
Китай
У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном
08:00
OPINION
Історія з НАБУ – це про українські граблі
07:50
Ексклюзив
Болгарія
У Болгарії працює велика кількість російських агентів, - політичний радник у Європарламенті
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1050 військових, 24 артсистеми та 5 танків
07:37
росія китай
Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів під маркуванням промислових холодильних установок, - Reuters
07:35
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Нардеп Галайчук назвав основну причину російської агресії проти України
07:30
Інтерв’ю
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV