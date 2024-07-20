США розсекретили інформацію про запаси ядерної зброї
Сполучені Штати оприлюднили нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї, щоб оновити інформацію, оприлюднену в жовтні 2021 року
Про це повідомляє Національне управління з ядерної безпеки.
"Підвищення прозорості ядерних запасів держав є важливим для зусиль з нерозповсюдження та роззброєння, включаючи зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, а також зусилля, спрямовані на вирішення проблеми всіх типів ядерних озброєнь, включаючи розгорнуті та нерозгорнуті, стратегічні та нестратегічні", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на вересень 2023 року ядерний арсенал США налічував 3 748 боєголовок. Втім, цей показник на 88% менший від максимального (31 255) наприкінці 1967 фінансового року і на 83% менший від рівня (22 217), який був наприкінці 1989 року, коли впала Берлінська стіна.
З 1994 по 2023 фінансовий рік у США було демонтовано 12 088 ядерних боєголовок. Водночас у період з 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.
Ще близько 2 тисяч ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.
У Національному управлінні з ядерної безпеки зазначили, що ядерні запаси США включають як активні, так і неактивні боєголовки.
Активні боєголовки включають стратегічні і нестратегічні озброєння, що підтримуються в готовій до застосування конфігурації, боєголовки, які повинні бути готові до можливого розгортання протягом короткого періоду часу.
Неактивні боєголовки зберігаються в сховищі в неробочому стані, а їхні тритієві балони вилучені.
- 17 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що наразі у межах Альянсу тривають дискусії щодо приведення ядерної зброї у стан бойової готовності для стримування Китаю та Росії.
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