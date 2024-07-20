США розсекретили інформацію про запаси ядерної зброї

Про це повідомляє Національне управління з ядерної безпеки.

"Підвищення прозорості ядерних запасів держав є важливим для зусиль з нерозповсюдження та роззброєння, включаючи зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, а також зусилля, спрямовані на вирішення проблеми всіх типів ядерних озброєнь, включаючи розгорнуті та нерозгорнуті, стратегічні та нестратегічні", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на вересень 2023 року ядерний арсенал США налічував 3 748 боєголовок. Втім, цей показник на 88% менший від максимального (31 255) наприкінці 1967 фінансового року і на 83% менший від рівня (22 217), який був наприкінці 1989 року, коли впала Берлінська стіна.

З 1994 по 2023 фінансовий рік у США було демонтовано 12 088 ядерних боєголовок. Водночас у період з 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок.

Ще близько 2 тисяч ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують на демонтаж.

У Національному управлінні з ядерної безпеки зазначили, що ядерні запаси США включають як активні, так і неактивні боєголовки.

Активні боєголовки включають стратегічні і нестратегічні озброєння, що підтримуються в готовій до застосування конфігурації, боєголовки, які повинні бути готові до можливого розгортання протягом короткого періоду часу.

Неактивні боєголовки зберігаються в сховищі в неробочому стані, а їхні тритієві балони вилучені.