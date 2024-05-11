США схвалили продаж Україні трьох HIMARS коштом Німеччини
У п'ятницю, 10 травня, Державний департамент США ухвалив рішення про екстрений продаж Україні коштом Німеччини високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS вартістю 30 млн доларів
Про це йдеться в публікації Агентства оборонного співробітництва США.
Агентство оборонного співробітництва США надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про можливий продаж установок HIMARS, які будуть профінансовані урядом Німеччини від імені України.
"Державний секретар визначив та надав детальне обґрунтування, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу уряду України вищезазначених товарів та послуг оборонного призначення в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, тим самим скасовуючи вимоги щодо розгляду конгресом відповідно до розділу 36(b) Закону про контроль за експортом озброєнь, з внесеними до нього поправками", - йдеться в повідомленні.
Згідно з пресрелізом Держдепу США, реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.
- 9 травня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона заявив, що Німеччина купить три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS у Сполучених Штатів Америки та подарує Україні.
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