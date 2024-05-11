США схвалили продаж Україні трьох HIMARS коштом Німеччини

Про це йдеться в публікації Агентства оборонного співробітництва США.

Агентство оборонного співробітництва США надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про можливий продаж установок HIMARS, які будуть профінансовані урядом Німеччини від імені України.

"Державний секретар визначив та надав детальне обґрунтування, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу уряду України вищезазначених товарів та послуг оборонного призначення в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, тим самим скасовуючи вимоги щодо розгляду конгресом відповідно до розділу 36(b) Закону про контроль за експортом озброєнь, з внесеними до нього поправками", - йдеться в повідомленні.

Згідно з пресрелізом Держдепу США, реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників.