США втратили ще один винищувач у Червоному морі, - CNN
Вдруге більш ніж за тиждень США втратили винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця ВМС США Harry S. Truman: триває розслідування
Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.
Співрозмовники видання повідомили, що причини інциденту наразі невідомі. За словами частини джерел, міг трапитись збій гальмування під час спроби посадки винищувача на авіаносець. І пілот, і офіцер з систем озброєння були змушені катапультуватися. Членів команди підібрав рятувальний гелікоптер, вони зазнали незначних травм.
Джерела також кажуть, що винищувач впав у море, його наразі не підняли.
За даними ВМС США, один винищувач F/A-18 коштує понад 60 мільйонів доларів.
- 28 квітня у Червоному морі затонув винищувач ВМС США внаслідок атаки хуситами американського авіаносця USS Harry S. Truman.
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