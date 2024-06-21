США заборонили продаж продуктів Kaspersky через загрозу нацбезпеці
Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оголосило про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення Kaspersky через загрозу національній безпеці
Про це йдеться у відомстві.
"Загалом Kaspersky більше не зможе, серед інших видів діяльності, продавати своє програмне забезпечення в межах Сполучених Штатів або надавати оновлення програмного забезпечення, яке вже використовується", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причиною стала загроза національній безпеці - "через наступальні кіберможливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю Kaspersky".
У відомстві рекомендують користувачам, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, перейти на інше програмне забезпечення. Міністерство дозволяє Kaspersky продовжувати "певні операції" у США до 29 вересня 2024 року.
- Нагадаємо, що 12 червня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації на тлі переходу Кремля до воєнної економіки.
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