США заборонили продаж продуктів Kaspersky через загрозу нацбезпеці

Про це йдеться у відомстві.

"Загалом Kaspersky більше не зможе, серед інших видів діяльності, продавати своє програмне забезпечення в межах Сполучених Штатів або надавати оновлення програмного забезпечення, яке вже використовується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною стала загроза національній безпеці - "через наступальні кіберможливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю Kaspersky".

У відомстві рекомендують користувачам, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, перейти на інше програмне забезпечення. Міністерство дозволяє Kaspersky продовжувати "певні операції" у США до 29 вересня 2024 року.