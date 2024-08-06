США завершили виведення своїх військ з Нігеру
У понеділок, 5 серпня, США оголосили про завершення виводу своїх військ із ключової бази безпілотників у Нігері через захоплення у країні влади військовою хунтою
Про це повідомили у міністерстві оборони США.
Як заявили оборонні відомства двох країн, виведення американського контингенту з авіабази 201 в Агадесі було завершене місяцем раніше, ніж планувалося.
"Ефективна співпраця та зв’язок між збройними силами США та Нігеру забезпечили завершення цього обміну достроково та без ускладнень", - наголошує міноборони США.
Зазначається, що цей процес розпочався 19 травня після взаємного погодження умов виведення. Координація між збройними силами США та Нігеру триватиме впродовж наступних тижнів, щоб забезпечити повне виведення військ, як і було заплановано.
Крім того, американські військові модернізували цю авіабазу для посилення оборонної співпраці зі збройними силами країни та регіональних зусиль з боротьби з тероризмом.
Впродовж останніх десяти років американські війська тренували сили Нігеру і підтримували антитерористичні місії під проводом партнерів проти Ісламської держави та Аль-Каїди в регіоні.
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У липні 2023 року в Нігері стався переворот і владу захопила військова хунта. У березні цього року нова влада вирішила розірвати угоду про військову співпрацю зі США.
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В Нігері розміщувалися близько тисячі американських військових, зокрема біля Агадеса дислокувалася велика база безпілотників. Вони діяли у рамках антиджихадистських військових місій у країнах Західної Африки.
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