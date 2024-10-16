США заявили, що обмежать військову допомогу Ізраїлю, якщо той не покращить гуманітарну ситуацію в Газі впродовж листопада

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін написали ізраїльським офіційним особам у неділю, 13 жовтня, лист з вимогою конкретних заходів для покращення гуманітарної ситуації, що погіршилася в секторі Гази на тлі відновлення ізраїльського наступу на півночі анклаву, поінформували офіційні представники США.

"Ми особливо стурбовані тим, що нещодавні дії ізраїльського уряду сприяють прискореному погіршенню умов у Газі", — йдеться в копії листа, опублікованому репортером видання Axios.

У листі згадуються обмеження, які накладає Ізраїль, зокрема обмеження на комерційний імпорт, заборона більшості гуманітарних перевезень між північною та південною Газою, а також "обтяжливі та надмірні" обмеження на те, які товари можуть ввозитися до Гази.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що лист "не мав на меті погрозу", але нагадав про необхідність збільшення гуманітарної допомоги в Газі.

Ізраїльський чиновник у Вашингтоні сказав, що лист був отриманий і розглядається: "Ізраїль серйозно ставиться до цього питання і має намір розв'язати питання, висловлені в цьому листі, з нашими американськими колегами".

Reuters пише, що цей лист є найчіткішим ультиматумом уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з початку конфлікту в Газі, що підвищує перспективу зміни підтримки Ізраїлю з боку Вашингтона.

У листі описано конкретні кроки, які Ізраїль має вжити протягом 30 днів, у тому числі дозволити щонайменше 350 вантажівкам в’їжджати в Газу на день, призупинити бойові дії, щоб дозволити доставку допомоги та скасувати накази про евакуацію палестинських цивільних, якщо немає оперативної потреби.

"Неспроможність продемонструвати постійну відданість впровадженню та підтримці цих заходів може мати наслідки для політики США та відповідного законодавства США", – йдеться в листі.

Американська сторона посилається у листі на розділ 620i "Закону про іноземну допомогу", який забороняє військову допомогу країнам, які перешкоджають доставці гуманітарної допомоги США.

Вона також цитує Меморандум про національну безпеку, опублікований президентом США Джо Байденом у лютому, який вимагає від Держдепартаменту звітувати Конгресу про те, чи вважає він надійними запевнення Ізраїлю в тому, що використання ним американської зброї не порушує американське або міжнародне право.