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Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди

Ксенія Золотова
26 липня, 2025 субота
12:31
Світ Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів

Зміст

Про це пише Reuters.

Після обговорення з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом шляхів тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Гази, Стармер заявив, що зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, можуть реально сприяти припиненню війни.

"Визнання Палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно приртримуюся цієї позиції. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного врегулювання та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", – наголосив прем’єр Британії.

  • 25 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
Кір Стармер
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