Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди

Про це пише Reuters.

Після обговорення з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом шляхів тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Гази, Стармер заявив, що зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, можуть реально сприяти припиненню війни.

"Визнання Палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно приртримуюся цієї позиції. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного врегулювання та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", – наголосив прем’єр Британії.