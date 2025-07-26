Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів
Про це пише Reuters.
Після обговорення з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом шляхів тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Гази, Стармер заявив, що зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, можуть реально сприяти припиненню війни.
"Визнання Палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно приртримуюся цієї позиції. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного врегулювання та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", – наголосив прем’єр Британії.
- 25 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе