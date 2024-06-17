Ставки ростуть: військовий експерт Черник про можливе підвищення ядерної небезпеки
Петро Черник, військовий експерт, полковник ЗСУ, зазначив, що розгортання ядерного потенціалу Заходу можливо тільки під егідою американців, в яких є прекрасна ракета AGM-86, що може мати ядерну бойову частину
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"НАТО розгортає додаткові ядерні сили. А що це таке, додаткові ядерні сили? Велика Британія - це підводні човни класу Vanguard з ракетами Trident і Франція з підводними човнами Triomphant з ракетами М45. І все. Розгортання ядерного потенціалу можливо тільки під егідою американців, у яких є прекрасна ракета AGM-86, що може мати ядерну бойову частину. І стратегічний бомбардувальник В-52 бере достатню кількість цих ракет на борт. Крім того, на відміну від росіян, у них є ще класично вільнопадаючі бомби В-6, які можуть бути завезені на континент, у ту ж саму Польщу. От про що йдеться, не про Альянс", - зауважив військовий експерт.
За його словами, йдеться про нарощення ядерної компоненти у першу чергу в США, а запаковують це в Альянс.
"Всі ядерні країни планети Земля, а це 9 країн у цьому клубі, які привели все до бойового порядку. Ставки ростуть. Направду, я не знаю, де точка переходу. А те, що нарешті Захід теж почав грати у цю гру, бо для танго треба двоє, дуже добре. Хай це поступове, але все ж таки розмивання страхів перед Путіним. Раз ти маєш ядерний кийок і кажеш, що готовий застосувати, то й ми його теж маємо, при чому значно якісніший та значно потужніший", - підкреслив Петро Черник.
- 17 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що наразі у межах Альянсу тривають дискусії щодо приведення ядерної зброї у стан бойової готовності для стримування Китаю та Росії
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