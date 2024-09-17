Стефанішина зустрілась у Брюсселі зі Столтенбергом: обговорили ініціативу створення "гуманітарного щита" для України

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, серед питань, обговорених на зустрічі, було реалізація рішень щодо підтримки України, ухвалених на Вашингтонському саміті НАТО. Зокрема, йшлося про ініціативу створення "гуманітарного щита" - поясу безпеки над західними регіонами України.

Під час розмови сторони обговорили важливість посилення системи протиповітряної оборони України. Стефанішина наголосила на критичній потребі в додаткових системах ППО для захисту українського народу від російських атак.

Вони також обговорили важливість прискорення запуску ініціативи NSATU, яка має стати ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.

Крім того, Стефанішина наголосила на необхідності моніторингу фінансових внесків на підтримку України в рамках зобов'язання союзників надати 40 млрд євро допомоги до 2025 року.