Суд у Нідерландах заборонив експортувати запчастини для F-35 до Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

"Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані частини F-35 будуть використані з серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - йдеться в рішенні суду.

Згідно з документом, держава повинна виконати наказ протягом семи днів і відхилила прохання адвокатів уряду призупинити дію наказу на час розгляду апеляції у Верховному суді.

У своєму першому рішенні суд нижчої інстанції не зобов'язав уряд Нідерландів припинити експорт, попри те, що, ймовірно, F-35 сприяли порушенню законів і звичаїв війни, заявивши, що держава має великий ступінь свободи стосовно зважування політичних і стратегічних питань при прийнятті рішень щодо експорту озброєнь.

Апеляційний суд відхилив це твердження, заявивши, що політичні та економічні міркування не переважають над явним ризиком порушення законів і звичаїв війни.

Окрім цього, апеляційний суд визнав, що існує ймовірність того, що F-35 використовувалися під час атак на Газу. Він відхилив аргумент Нідерландів про те, що вони не повинні були проводити нову перевірку дозволу на експорт.