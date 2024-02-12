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Суд у Нідерландах заборонив експортувати запчастини для F-35 до Ізраїлю

12 лютого, 2024 понедiлок
12:59
Світ винищувач F-35

У понеділок, 12 лютого, апеляційний суд Нідерландів зобов'язав уряд заблокувати весь експорт запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю через побоювання, що вони будуть використані з порушенням міжнародного права під час наступу на сектор Гази

Про це повідомляє Reuters.

"Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані частини F-35 будуть використані з серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - йдеться в рішенні суду.

Згідно з документом, держава повинна виконати наказ протягом семи днів і відхилила прохання адвокатів уряду призупинити дію наказу на час розгляду апеляції у Верховному суді.

У своєму першому рішенні суд нижчої інстанції не зобов'язав уряд Нідерландів припинити експорт, попри те, що, ймовірно, F-35 сприяли порушенню законів і звичаїв війни, заявивши, що держава має великий ступінь свободи стосовно зважування політичних і стратегічних питань при прийнятті рішень щодо експорту озброєнь.

Апеляційний суд відхилив це твердження, заявивши, що політичні та економічні міркування не переважають над явним ризиком порушення законів і звичаїв війни.

Окрім цього, апеляційний суд визнав, що існує ймовірність того, що F-35 використовувалися під час атак на Газу. Він відхилив аргумент Нідерландів про те, що вони не повинні були проводити нову перевірку дозволу на експорт.

  • На початку грудня минулого року три правозахисні організації подали позов на Нідерланди до окружного суду в Гаазі, стверджуючи, що експорт запчастин для винищувачів дозволив Ізраїлю бомбардувати сектор Гази.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Нідерланди
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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