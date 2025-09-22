​Світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати, - дипломат Веселовський

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол України, постійний представник України при ЄС (2008-2010), радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

"Я б хотів звернути увагу на те, що світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати. Наприклад, президент Трамп вчора, 21 вересня, був на похоронах відомого американського активіста та блогера Кірка, який кілька днів тому був убитий своїм політичним противником. І президент США на цих похоронах сказав страшні слова, що на відміну від Кірка, який не ненавидів своїх суперників та пробачав їм, то Трамп заявив, що ненавидить їх та не пробачає їм. А це означає у США буде розгоратися внутрішня соціальна війна, громадянська, поки що не вогнепальна. Відповідно, Сполученим Штатам буде менше діла до зовнішнього світу, зокрема і до України", - прокоментував дипломат.

На його думку, не менш важливою є ситуація на Близькому Сході. Керівництво Ізраїлю пообіцяло анексувати західний берег річки Іордан, тобто місце, де зараз розташована Палестинська автономія.

"Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Бельгія та інші країни визнають Палестинську автономію як державу. І це є другим помітним розривом того, що зараз відбувається у світі, якщо порівнювати з попередніми місяцями та роками", - резюмував радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.