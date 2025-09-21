Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу

Канада

Першою Палестину визнала Канада. Офіційну заяву прем'єр-міністра Марка Карні опублікували на сайті канадського уряду.

Карні наголосив, що політика Канади з 1947 року послідовно підтримувала дводержавне вирішення конфлікту, що передбачає "створення суверенної, демократичної та життєздатної Держави Палестина, яка будувала б своє майбутнє в мирі та безпеці поряд з Державою Ізраїль".

Він підкреслив, що чинний уряд Ізраїлю "методично працює над тим, щоб унеможливити створення палестинської держави". Зокрема, йдеться про політику розширення поселень на Західному березі, яка є незаконною згідно з міжнародним правом, а також тривалі атаки в Газі. Ці дії, за словами Карні, призвели до загибелі десятків тисяч цивільних осіб, вимушеного переселення понад мільйона людей та спричинили "руйнівний голод", що також є порушенням міжнародного права.

"Зараз офіційною політикою чинного уряду Ізраїлю є те, що «палестинської держави не буде. Саме в цьому контексті Канада визнає Державу Палестина та пропонує своє партнерство у побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль", - наголосив Карні.

Палестинська адміністрація, зі свого боку, надала Канаді та міжнародній спільноті прямі зобов'язання щодо проведення вкрай необхідних реформ. Серед них – фундаментальна реформа управління, проведення загальних виборів у 2026 році без участі ХАМАСу, а також демілітаризація Палестинської держави.

Велика Британія

Також про офіційне визнання Палестини як держави оголосив прем'єр-міністер Великої Британії Кір Стармер, передає BBC .

Він заявив, що Велика Британія приєднується до понад 150 країн, які визнають Палестинську державу.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир і дводержавне рішення, я чітко заявляю — як прем'єр-міністр цієї великої країни — що Велика Британія офіційно визнає Палестинську державу", - наголосив Стармер.

Стармер підкреслив, що гуманітарна ситуація в Газі є критичною. Він також згадав про евакуацію хворих та поранених дітей та збільшення гуманітарної допомоги, проте зазначив, що "допомоги все одно недостатньо".

"Я знаю, які сильні почуття викликає цей конфлікт, – додаа прем'єр-міністр.- Ми бачили це на наших вулицях, у наших школах і в розмовах з друзями та родиною. Це створило розкол, деякі використовували це, щоб розпалювати ненависть і страх, але це нічого не вирішує. Ми не тільки повинні відкинути ненависть, ми повинні подвоїти наші зусилля для боротьби з ненавистю в усіх її формах".

Австралія

Крім того, Палестину як державу офіційно визнала Австралія, пише The Conversation .

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр закордонних справ Пенні Вонг у своїй заяві зазначили, що визнання Палестини "є частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для дводержавного вирішення".

"Сьогоднішній акт визнання відображає давню прихильність Австралії до дводержавного рішення, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру і безпеки для ізраїльського і палестинського народів", - йдеться в заяві.

Своєю чергою, президент Палестинської адміністрації "підтвердив визнання права Ізраїлю на існування і взяв на себе прямі зобов'язання перед Австралією, включаючи зобов'язання провести демократичні вибори і здійснити значні реформи у фінансах, управлінні та освіті".