Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН

Про це пише Reuters.

"Бельгія приєднається до підписантів Нью-Йоркської декларації, проклавши шлях до дводержавного рішення, або до існування палестинської держави, що мирно співіснує з Ізраїлем, - заявив Прево. - Це рішення прийнято на тлі гуманітарної трагедії, що розгортається в Палестині, особливо в Газі, та у відповідь на насильство, вчинене Ізраїлем з порушенням міжнародного права".

Крім визнання Палестини, Брюссель оголосив про введення 12 санкцій проти Ізраїлю. Серед них — заборона імпорту продукції з ізраїльських поселень, перегляд політики державних закупівель у компаній з Ізраїлю та оголошення лідерів ХАМАСу персонами нон ґрата в Бельгії.

Прево додав, що Бельгія, як член Європейського Союзу, прийняла рішення посилити тиск на ізраїльський уряд і ХАМАС.