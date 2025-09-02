Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН
У вівторок, 2 вересня, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна підтримає створення Палестинської держави та приєднається до Нью-Йоркської декларації. Крім того, Брюссель запровадить низку санкцій проти Ізраїлю
Про це пише Reuters.
"Бельгія приєднається до підписантів Нью-Йоркської декларації, проклавши шлях до дводержавного рішення, або до існування палестинської держави, що мирно співіснує з Ізраїлем, - заявив Прево. - Це рішення прийнято на тлі гуманітарної трагедії, що розгортається в Палестині, особливо в Газі, та у відповідь на насильство, вчинене Ізраїлем з порушенням міжнародного права".
Крім визнання Палестини, Брюссель оголосив про введення 12 санкцій проти Ізраїлю. Серед них — заборона імпорту продукції з ізраїльських поселень, перегляд політики державних закупівель у компаній з Ізраїлю та оголошення лідерів ХАМАСу персонами нон ґрата в Бельгії.
Прево додав, що Бельгія, як член Європейського Союзу, прийняла рішення посилити тиск на ізраїльський уряд і ХАМАС.
- Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Канада, Мальта, Франція, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.
