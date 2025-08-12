Нова Зеландія розглядає можливість визнання Палестини як незалежної держави

Про це інформує Reuters.

За його словами, остаточне рішення уряд прем’єр-міністра Крістофера Луксона ухвалить у вересні та озвучить під час Тижня лідерів ООН.

Пітерс наголосив, що, попри рішення низки партнерів — Австралії, Великої Британії та Канади — визнати Палестину вже цього вересня на Генасамблеї ООН, Веллінгтон дотримується власної незалежної зовнішньої політики.

"Ми маємо намір ретельно зважити це питання, а потім діяти відповідно до принципів, цінностей та національних інтересів Нової Зеландії", – зазначив він.

Уряд країни буде оцінювати, чи досягнуто достатнього прогресу для того, щоб палестинські території перетворилися на життєздатну та легітимну державу, яку Нова Зеландія могла б визнати.

"Нова Зеландія вже деякий час чітко заявляє, що визнання нами Палестинської держави є питанням не "чи", а "коли"", – додав Пітерс.