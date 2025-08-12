Нова Зеландія розглядає можливість визнання Палестини як незалежної держави
У понеділок, 11 серпня, міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що його країна розглядає можливість визнання Палестинської держави
Про це інформує Reuters.
За його словами, остаточне рішення уряд прем’єр-міністра Крістофера Луксона ухвалить у вересні та озвучить під час Тижня лідерів ООН.
Пітерс наголосив, що, попри рішення низки партнерів — Австралії, Великої Британії та Канади — визнати Палестину вже цього вересня на Генасамблеї ООН, Веллінгтон дотримується власної незалежної зовнішньої політики.
"Ми маємо намір ретельно зважити це питання, а потім діяти відповідно до принципів, цінностей та національних інтересів Нової Зеландії", – зазначив він.
Уряд країни буде оцінювати, чи досягнуто достатнього прогресу для того, щоб палестинські території перетворилися на життєздатну та легітимну державу, яку Нова Зеландія могла б визнати.
"Нова Зеландія вже деякий час чітко заявляє, що визнання нами Палестинської держави є питанням не "чи", а "коли"", – додав Пітерс.
- Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Канада, Мальта, Франція, Велика Британія та Австралія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе