Мальта визнає Палестину як державу під час засідання Генасамблеї ООН у вересні
Прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела заявив, що його країна офіційно визнає Палестину як незалежну державу під час засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбудеться у вересні
Про це пише Reuters.
"Наша позиція відображає нашу прихильність до зусиль з досягнення тривалого миру на Близькому Сході", — заявив Абела.
Абела вперше заговорив про плани визнання Палестини ще у травні, тоді він припускав, що це станеться на конференції ООН у червні, але згодом захід було перенесено.
Мальтійський уряд останніми місяцями перебував під дедалі більшим внутрішнім тиском. У липні правоцентристська парламентська меншість офіційно закликала до негайного визнання Палестини.
Цьогоріч Палестину вже визнали Ірландія, Іспанія та Норвегія. Франція й Велика Британія також анонсували аналогічні кроки.
- 25 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу.
- Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.
- Водночас прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу буде контрпродуктивним і не сприятиме врегулюванню конфлікту на Близькому Сході.
- 29 липня Стармер заявив, що його уряд визнає Палестину незалежною державою у вересні на сесії Генасамблеї ООН, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі та не зробить кроків до мирного врегулювання.
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