Мальта визнає Палестину як державу під час засідання Генасамблеї ООН у вересні

Про це пише Reuters.

"Наша позиція відображає нашу прихильність до зусиль з досягнення тривалого миру на Близькому Сході", — заявив Абела.

Абела вперше заговорив про плани визнання Палестини ще у травні, тоді він припускав, що це станеться на конференції ООН у червні, але згодом захід було перенесено.

Мальтійський уряд останніми місяцями перебував під дедалі більшим внутрішнім тиском. У липні правоцентристська парламентська меншість офіційно закликала до негайного визнання Палестини.

Цьогоріч Палестину вже визнали Ірландія, Іспанія та Норвегія. Франція й Велика Британія також анонсували аналогічні кроки.