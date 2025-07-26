Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним

Про це вона заявила в інтерв'ю la Repubblica.

Італійська прем'єрка пояснила свою позицію, зазначивши, що, на її думку, визнання чогось, "чого не існує на папері", може створити ілюзію розв'язання проблеми, тоді як насправді це не так. За її словами, крок французького президента, парадоксально, може суперечити інтересам Палестини.

"Я говорила про це неодноразово, навіть у парламенті. Я говорила про це палестинській владі, і я говорила про це Макрону: я вважаю, що визнання держави Палестина без існування держави Палестина може бути навіть контрпродуктивним для досягнення мети", - наголосила Мелоні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також висловив стриману позицію, підкресливши, що Італія підтримує рішення про "дві нації і дві держави", але визнання нової палестинської держави має відбуватися одночасно з визнанням нею держави Ізраїль.

"Нас цікавить мир, а не перемога одного над іншим, - пояснив він. - Настав час досягти негайного припинення вогню".