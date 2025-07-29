Велика Британія визнає Палестину, якщо до вересня Ізраїль не припинить війну в Газі, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд визнає Палестину незалежною державою у вересні на сесії Генасамблеї ООН, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі та не зробить кроків до мирного врегулювання
Про це пише Bloomberg.
"Велика Британія визнає державу Палестина у вересні, перед Генеральною Асамблеєю ООН, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі, не досягне перемир'я, не дасть чіткої обіцянки, що не буде анексії Західного берега, і не зобов'яжеться до довгострокового мирного процесу, який забезпечить дводержавне рішення", — йдеться в заяві офісу Стармера.
Прем'єр-міністр повторив цю обіцянку під час телевізійної прес-конференції.
"Ми бачимо голодних немовлят, дітей, які занадто слабкі, щоб стояти, — образи, які залишаться з нами на все життя, — наголосив Стармер. - Це має закінчитися".
Як повідомили в його офісі, протягом останніх днів прем’єр обговорював ситуацію в Газі з президентом США Дональдом Трампом, який перебував із візитом у Шотландії. Таким чином уряд намагається показати свою залученість на тлі зростання внутрішньополітичного тиску.
- 25 липня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна визнає Палестину як незалежну державу.
- Натомість прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.
- Водночас прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу буде контрпродуктивним і не сприятиме врегулюванню конфлікту на Близькому Сході.
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