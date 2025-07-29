Велика Британія визнає Палестину, якщо до вересня Ізраїль не припинить війну в Газі, - Стармер

Про це пише Bloomberg.

"Велика Британія визнає державу Палестина у вересні, перед Генеральною Асамблеєю ООН, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі, не досягне перемир'я, не дасть чіткої обіцянки, що не буде анексії Західного берега, і не зобов'яжеться до довгострокового мирного процесу, який забезпечить дводержавне рішення", — йдеться в заяві офісу Стармера.

Прем'єр-міністр повторив цю обіцянку під час телевізійної прес-конференції.

"Ми бачимо голодних немовлят, дітей, які занадто слабкі, щоб стояти, — образи, які залишаться з нами на все життя, — наголосив Стармер. - Це має закінчитися".

Як повідомили в його офісі, протягом останніх днів прем’єр обговорював ситуацію в Газі з президентом США Дональдом Трампом, який перебував із візитом у Шотландії. Таким чином уряд намагається показати свою залученість на тлі зростання внутрішньополітичного тиску.