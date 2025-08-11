Австралія визнає Палестину як незалежну державу у вересні
У понеділок, 11 серпня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що Австралія визнає Палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї ООН
Про це пише Reuters.
На його переконання, це рішення має надати додатковий імпульс мирному врегулюванню на основі принципу двох держав.
Альбанезе уточнив, що визнання відбудеться після отримання від Палестинської адміністрації гарантій, що угруповання ХАМАС не братиме участі у формуванні майбутнього уряду.
Читайте також: Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним
"Дводержавне врегулювання є найкращою надією людства на те, щоб розірвати коло насильства на Близькому Сході і покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – наголосив він.
- Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Канада, Мальта, Франція та Велика Британія.
