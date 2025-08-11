Австралія визнає Палестину як незалежну державу у вересні

Про це пише Reuters.

На його переконання, це рішення має надати додатковий імпульс мирному врегулюванню на основі принципу двох держав.

Альбанезе уточнив, що визнання відбудеться після отримання від Палестинської адміністрації гарантій, що угруповання ХАМАС не братиме участі у формуванні майбутнього уряду.

Читайте також: Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним

"Дводержавне врегулювання є найкращою надією людства на те, щоб розірвати коло насильства на Близькому Сході і покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – наголосив він.