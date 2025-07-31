Канада планує визнати Палестину як державу
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні, оскільки в Газі поширюється голод
Про це повідомляє Reuters.
Карні заявив журналістам, що реальність на місцях, зокрема голод серед населення в Газі свідчить про те, що "перспектива створення палестинської держави буквально зникає на наших очах".
"Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив розгортання катастрофи в Газі", - додав він.
За словами Карні, рішення про майбутнє визнання частково ґрунтується на неодноразових запевненнях з боку Палестинської адміністрації, яка представляє Державу Палестина в ООН, у тому, що вона проводить реформу системи врядування і готова провести загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС "не матиме жодної участі".
Також Марк Карні опублікував заяву про визнання держави Палестина у соцмережі X, зауваживши, що Канада давно дотримується ідеї створення двох держав: "Незалежної, життєздатної та суверенної палестинської держави, яка б існувала пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці".
- Раніше у CBC News із посиланням на джерела повідомляли, що уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини, і чи буде це визнання супроводжуватися певними умовами.
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