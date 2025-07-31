Канада планує визнати Палестину як державу

Про це повідомляє Reuters.

Карні заявив журналістам, що реальність на місцях, зокрема голод серед населення в Газі свідчить про те, що "перспектива створення палестинської держави буквально зникає на наших очах".

"Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив розгортання катастрофи в Газі", - додав він.

За словами Карні, рішення про майбутнє визнання частково ґрунтується на неодноразових запевненнях з боку Палестинської адміністрації, яка представляє Державу Палестина в ООН, у тому, що вона проводить реформу системи врядування і готова провести загальні вибори у 2026 році, в яких ХАМАС "не матиме жодної участі".

Також Марк Карні опублікував заяву про визнання держави Палестина у соцмережі X, зауваживши, що Канада давно дотримується ідеї створення двох держав: "Незалежної, життєздатної та суверенної палестинської держави, яка б існувала пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці".

Canada has long been committed to a two-state solution — an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the State of Israel in peace and security.



My statement on Canada’s recognition of a Palestinian state: pic.twitter.com/VHW1ziQ9s0 — Mark Carney (@MarkJCarney) July 30, 2025