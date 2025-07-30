У Канаді розглядають визнання державності Палестини, - ЗМІ
Уряд Канади роздумує над визнанням державності Палестини, і чи буде це визнання супроводжуватися певними умовами
Про це повідомляють джерела CBC News.
Зазначається, що остаточного рішення поки ухвалено не було.
Однак уже в середу, 30 липня, відбудеться засідання уряду Канади, під час якого обговорюватиметься ситуація на Близькому сході.
- Також раніше прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела заявив, що його країна офіційно визнає Палестину як незалежну державу під час засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбудеться у вересні.
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