Люксембург визнає Палестину як державу під час Генасамблеї ООН

Про це інформує RTL Today.

За їхніми словами, Велике Герцогство підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Однак остаточне рішення щодо визнання Палестини буде ухвалено під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка розпочнеться 23 вересня.

Подальші кроки будуть узгоджені з іншими країнами.

У виданні зауважили, що Люксембург довго вагався з визнанням Палестини, аргументуючи це тим, що чекає на відповідний момент.