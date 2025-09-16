Люксембург визнає Палестину як державу під час Генасамблеї ООН
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден та міністр закордонних справ Ксав'є Беттель офіційно повідомили парламентській комісії про намір Великого Герцогства визнати Палестину як незалежну державу
Про це інформує RTL Today.
За їхніми словами, Велике Герцогство підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Однак остаточне рішення щодо визнання Палестини буде ухвалено під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка розпочнеться 23 вересня.
Подальші кроки будуть узгоджені з іншими країнами.
У виданні зауважили, що Люксембург довго вагався з визнанням Палестини, аргументуючи це тим, що чекає на відповідний момент.
- Нагадуємо, серед країн, які мають намір визнати Палестину як незалежну державу під час вересневої сесії Генеральної Асамблеї ООН є Канада, Мальта, Франція, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Бельгія.
- Крім того, 12 вересня Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено "конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки" на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.06Продаж 48.75
- Актуальне
- Важливе