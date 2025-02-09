Талібан заборонив чоловікам-співробітникам ООН в афганському Гераті приходити на роботу без бороди
Відділ поширення чеснот і запобігання порокам афганського руху Талібан у місті Герат наказав чоловікам-співробітникам ООН не приходити на роботу без бороди
Про це повідомляє незалежний афганський телеканал Amu із посиланням на джерела у ООН.
За словами джерел, представники Талібану відвідали центр "Іслам Кала" в Гераті 8 лютого та попередили чоловіків, що гоління або підстригання бороди загрожуватиме ув’язненням.
Як зазначають у виданні, ця вказівка є продовженням попередніх заборон на підстригання бороди в державних установах та навчальних закладах, що свідчить про подальше впровадження Талібаном суворих соціальних норм.
Автори зауважили, що попередження з’явилося на тлі зростання труднощів для гуманітарних операцій в Афганістані. У грудні Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомило про значні обмеження доступу у листопаді: було зафіксовано 164 інциденти – на 56% більше, ніж у жовтні, і на 11% більше порівняно з тим самим періодом 2022 року.
Згідно з доповіддю, 99% цих інцидентів були спричинені діями Талібану. Це серйозно вплинуло на надання допомоги, що призвело до тимчасового припинення 72 проєктів, повного згортання двох ініціатив і закриття одного об’єкта.
- Раніше режим Талібану призупинив роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції.
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