Талібан заборонив чоловікам-співробітникам ООН в афганському Гераті приходити на роботу без бороди

Про це повідомляє незалежний афганський телеканал Amu із посиланням на джерела у ООН.

За словами джерел, представники Талібану відвідали центр "Іслам Кала" в Гераті 8 лютого та попередили чоловіків, що гоління або підстригання бороди загрожуватиме ув’язненням.

Як зазначають у виданні, ця вказівка є продовженням попередніх заборон на підстригання бороди в державних установах та навчальних закладах, що свідчить про подальше впровадження Талібаном суворих соціальних норм.

Автори зауважили, що попередження з’явилося на тлі зростання труднощів для гуманітарних операцій в Афганістані. У грудні Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомило про значні обмеження доступу у листопаді: було зафіксовано 164 інциденти – на 56% більше, ніж у жовтні, і на 11% більше порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Згідно з доповіддю, 99% цих інцидентів були спричинені діями Талібану. Це серйозно вплинуло на надання допомоги, що призвело до тимчасового припинення 72 проєктів, повного згортання двох ініціатив і закриття одного об’єкта.