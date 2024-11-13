Трамп і Байден зустрілись у Білому домі

Про це повідомляють кореспонденти The Washington Post і Sky News.

Байден і Трамп провели зустріч в овальному кабінеті Білого дому. Новообраний президент США подякував чинному лідеру за плавний перехід влади.

"Овальний кабінет, ймовірно, здасться Трампу знайомим, проте з кількома відмінностями. Байден зберіг золоті портьєри, які були в офісі Трампа, і якими раніше користувався президент Білл Клінтон. Resolute Desk – це той самий стіл, яким користувалися Трамп та інші попередні президенти. Водночас зникли прапори підрозділів ЗС США, на їх місці Байден встановив американський прапор. Байден також прибрав портрет Ендрю Джексона, який сюди приніс Трамп, а також бюст Вінстона Черчилля", - пише The Washington Post.

Під час зустрічі Дональд Трамп сказав Джо Байдену, що "політика - це важко".

"Однак ми можемо переконатися, що ви будете задоволені вашою потребою. Ми отримаємо можливість поговорити про дещо з цього сьогодні", – заявив Байден.