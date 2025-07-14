Трамп і Маск хотіли використати один одного, - професор Айзенберг

Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг у проєкті “Світ і ми” з Євгеном Магдою.

"Вони обидва (Маск і Трамп, - ред.), як я думаю, це моя особиста думка, хотіли використати один одного, кожний мав свою мету. Трамп хотів використати Маска, по-перше, для того, щоб виграти вибори, тому що, я думаю, гроші Маска зіграли велику роль. Маск інвестував понад 250 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Трампа. І він оплачував шалену рекламу на телебаченні в хитких штатах за Трампа. Він перетворив колишній Twitter на рупор підтримки Трампа. Він надав платформу у twitter тому ж Такеру Карлсону для того, щоби проводити фактично агітацію за Трампа", - зазначив він.

Ігор Айзенберг зауважив, що тут роль Маска зіграла і Трамп робив на це ставку. Потім Трамп робив ставку на Маска, щоб мільярдер допоміг йому зруйнувати сталу систему керування країною, сталу систему федерального уряду.

"І Маск допоміг йому зробити і це. А потім Маск став Трампу непотрібний, тому що він виконав усе, що Трамп від нього хотів. Маск зробив ставку на Трампа, вочевидь намагаючись стати олігархом дуже сильним. Олігархом, від якого залежали б ухвалення рішень по будь-яких політичних, економічних проблемах, який би мав безпосередній вплив на все абсолютно, що робиться в уряді. Ставка Трампа спрацювала, вочевидь, ставка Маска не спрацювала, тому що Маск зараз поза урядом, в опозиції до Трампа, і навряд чи можливо собі уявити, щоб вони знову помирилися, щоб вони знову стали союзниками, тому що, ну, Маск зараз Трампу вже не потрібний. Тому Маск і образився, тому от саме він і заговорив про створення нової партії", - додав професор Айзенберг.