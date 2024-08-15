Трамп і Нетаньягу телефоном обговорили припинення вогню в Газі, - Axios

Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що посадовці телефоном обговорювали угоду про звільнення заручників та припинення вогню у Газі.

Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа мав на меті спонукати Нетаньягу укласти угоду. Проте у джерелі підкреслили, що не знають, чи дійсно колишній президент сказав Нетаньягу саме це.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не заперечував, що дзвінок був, однак кампанія Трампа відмовилася від коментарів.