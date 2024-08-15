Трамп і Нетаньягу телефоном обговорили припинення вогню в Газі, - Axios
Кандидат у президенти США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову щодо припинення вогню в Газі
Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що посадовці телефоном обговорювали угоду про звільнення заручників та припинення вогню у Газі.
Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа мав на меті спонукати Нетаньягу укласти угоду. Проте у джерелі підкреслили, що не знають, чи дійсно колишній президент сказав Нетаньягу саме це.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не заперечував, що дзвінок був, однак кампанія Трампа відмовилася від коментарів.
- Напередодні Дональд Трамп заявив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.
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