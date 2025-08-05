Трамп каже, що хотів би балотуватися в президенти втретє, та "напевно, не буде"
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би балотуватися на посаду втретє, що заборонено американською конституцією, але "напевно, не буде"
Про це він сказав в етері CNBC, цитує "Європейська правда".
На запитання журналіста, чи планує Трамп балотуватися на третій президентський термін, той відповів: "Ні. Напевно, ні".
Однак він також додав, що хотів би знову стати главою Білого дому.
"У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", – додав Трамп.
Згідно з 22-ю поправкою до конституції США, термін повноважень президента визначений двома каденціями. Уперше Трамп очолював Білий дім у 2017-2021 рр.
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
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