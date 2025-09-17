Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
Ексклюзив

Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач

Євген Козярін
17 вересня, 2025 середа
20:05
Світ Володимир Горбач

Загравання президента США Дональда Трампа з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком має дві мети

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Перш за все, ми маємо слідкувати зараз за тим, як завершуються ці навчання російсько-білоруські. Нам потрібно пересвідчитися в тому,  що війська покидають Білорусь, бо я думаю, що справа не лише може бути у фізичній присутності росіян. Але може бути продовження інформаційно-психологічних операцій певних. І не настільки спрямованих проти України, скільки спрямованих проти Польщі, Литви, можливо Латвії", - заявив він.

На думку політолога, там дуже цікаві насправді процеси відбуваються і треба віддати належне полякам. 

"Польщі і польському уряду. Вони завідомо давно відмовилися від російського і нафти, і газу, залишились певні питання і підозри по вугіллю, хоча воно теж заборонено Європейським Союзом. Були випадки фіксації на польських ТЕЦ російського вугілля, але це було давно до цього нападу. Тепер вони заблокували кордон - це означає припинили рух будь-яких і людей, і товарів, і транспорту через кордон. Це серйозно зупинило сухопутний експорт китайських товарів на ринки Європейського Союзу.", - наголосив Горбач.

Він зауважив, що вікно було тільки через Білорусь насправді якщо залізничним транспортом йшло і це серйозно вплинуло на позицію Китаю. 

"Майже негайно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Варшаву і провів переговори. В тому числі і з цього з цього питання і як далі, що робити, як торгувати, як вести справи. І в тому числі звичайно, не обійшлося і без згадки про те, як врегулювати українсько-російську війну, на чому її завершувати. Тобто Китай зараз активно спрямовує свої зусилля саме на європейському напрямку. Його мета - відірвати Євросоюз від Сполучених Штатів. Це така глобальна ціль, але не втратити принаймні свої інтереси, свої прибутки і свої доходи, і свій вплив на Європу", - вважає експерт.

Він зауважив, що Білорусь дуже цікава в цьому плані, тому що китайський вплив на Білорусь не менший, ніж російський насправді. 

"Китайці ще і навчання якісь спільні проводили військові раніше з білоруською армією без російської. Тобто оці от наміри Трампа загравати з Лукашенком, вони носять, на мою думку, такий характер, не стільки відірвати Лукашенка від Путіна, скільки через Лукашенка мати тісніший зв'язок із Путіним. А від кого його відірвати, так це від Пекіну. Відірвати насправді не вдасться, бо це не це неможливо, але якісь нові баланси створювати можна спробувати. Я хочу сказати, що це затія завідомо провальна і завідомо безнадійна. Така ж сама, як і спроба змусити Путіна просто так припинити війну через умовляння і червоні килимки перед ним", - підсумував Горбач.

 

Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Білорусь
політика
Війна з Росією
США
Великий ефір Василя Зими
