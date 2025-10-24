Трамп обрав не найжорсткіший варіант санкцій проти Росії, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Трампу представили три варіанти заходів: жорсткий – проти російської промисловості та керівництва країни, середній – проти нафтового сектору, та м’який – обмежені санкції.

У Білому домі заявили, що президент намагався спершу перевірити перевірити свою рішучість і залишити відкритою можливість дипломатичного врегулювання війни.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що мета залишилася незмінною – спонукати Росію до переговорів, а нові обмеження є лише частиною ширшої стратегії.

"Президент протягом місяців неодноразово заявляв, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в укладенні мирної угоди. Сьогодні (22 жовтня - ред.) він вирішив щось зробити", - заявив він.

У виданні зазначили, що Трамп має у своєму розпорядженні інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але досі не скористався ними. Це включає відправку в Україну крилатих ракет Tomahawk, введення нових вторинних санкцій проти будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами, що підпадають під санкції, або накладення нових санкцій на величезний так званий тіньовий флот незаконних нафтових танкерів Росії з метою підкріплення санкцій Європейського Союзу.

"Трамп залишає деякі питання поза увагою, тому що він все ще дуже хоче домовитися з Путіним, – пояснив Курт Волкер, який був посланником Трампа в Україні під час його першого терміну. - Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін ще не погодився на його плани".

Волкер додав, що для того, щоб змусити Путіна піти на серйозні поступки, потрібно "набагато більше, ніж санкції", і що відправка Tomahawk в Україну буде важливим наступним кроком.