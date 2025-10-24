Трамп обрав не найжорсткіший варіант санкцій проти Росії, - WSJ
Президенту США Дональду Трампу запропонували три сценарії санкцій проти Росії – від жорсткого до м’якого, але він обрав середній варіант, спрямований на енергетичний сектор
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, Трампу представили три варіанти заходів: жорсткий – проти російської промисловості та керівництва країни, середній – проти нафтового сектору, та м’який – обмежені санкції.
У Білому домі заявили, що президент намагався спершу перевірити перевірити свою рішучість і залишити відкритою можливість дипломатичного врегулювання війни.
Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що мета залишилася незмінною – спонукати Росію до переговорів, а нові обмеження є лише частиною ширшої стратегії.
"Президент протягом місяців неодноразово заявляв, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в укладенні мирної угоди. Сьогодні (22 жовтня - ред.) він вирішив щось зробити", - заявив він.
У виданні зазначили, що Трамп має у своєму розпорядженні інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але досі не скористався ними. Це включає відправку в Україну крилатих ракет Tomahawk, введення нових вторинних санкцій проти будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами, що підпадають під санкції, або накладення нових санкцій на величезний так званий тіньовий флот незаконних нафтових танкерів Росії з метою підкріплення санкцій Європейського Союзу.
"Трамп залишає деякі питання поза увагою, тому що він все ще дуже хоче домовитися з Путіним, – пояснив Курт Волкер, який був посланником Трампа в Україні під час його першого терміну. - Це показує, що він просто розчарований тим, що Путін ще не погодився на його плани".
Волкер додав, що для того, щоб змусити Путіна піти на серйозні поступки, потрібно "набагато більше, ніж санкції", і що відправка Tomahawk в Україну буде важливим наступним кроком.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.34Продаж 49.04
- Актуальне
- Важливе