"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні
Про це повідомили на сайті міністерства.
"Сьогодні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує нові санкції у відповідь на відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.
До санкційного списку внесено "Роснєфть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.
Зазначається, що обмеження мають на меті підірвати здатність Росії отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь. У мінфіні наголосили, що мир можливий лише за умови щирої участі Росії в переговорах.
"Настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтогазових компаній Росії, які фінансують воєнну машину Кремля", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він також підкреслив, що міністерство фінансів готове посилювати тиск на Росію, аби сприяти ініціативам президента Трампа щодо припинення війни, та закликав союзників підтримати санкції.
- Комітет із закордонних справ сенату США 22 жовтня схвалив три законопроєкти, що передбачають визнання Росії державою-спонсором тероризму, конфіскацію її заморожених активів та запровадження санкцій проти китайських організацій і громадян, залучених до постачання зброї Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.53 Купівля 41.53Продаж 42
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.9
- Актуальне
- Важливе