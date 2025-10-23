Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"

"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"

Марія Музиченко
23 жовтня, 2025 четвер
00:47
Світ санкції

У середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні

Зміст

Про це повідомили на сайті міністерства.

"Сьогодні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує нові санкції у відповідь на відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку внесено "Роснєфть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Зазначається, що обмеження мають на меті підірвати здатність Росії отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь. У мінфіні наголосили, що мир можливий лише за умови щирої участі Росії в переговорах.

"Настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтогазових компаній Росії, які фінансують воєнну машину Кремля", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він також підкреслив, що міністерство фінансів готове посилювати тиск на Росію, аби сприяти ініціативам президента Трампа щодо припинення війни, та закликав союзників підтримати санкції.

  • Комітет із закордонних справ сенату США 22 жовтня схвалив три законопроєкти, що передбачають визнання Росії державою-спонсором тероризму, конфіскацію її заморожених активів та запровадження санкцій проти китайських організацій і громадян, залучених до постачання зброї Росії.
Теги:
Новини
Україна
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
