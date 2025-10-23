"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"

Про це повідомили на сайті міністерства.

"Сьогодні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує нові санкції у відповідь на відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку внесено "Роснєфть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Зазначається, що обмеження мають на меті підірвати здатність Росії отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь. У мінфіні наголосили, що мир можливий лише за умови щирої участі Росії в переговорах.

"Настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтогазових компаній Росії, які фінансують воєнну машину Кремля", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він також підкреслив, що міністерство фінансів готове посилювати тиск на Росію, аби сприяти ініціативам президента Трампа щодо припинення війни, та закликав союзників підтримати санкції.