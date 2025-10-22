Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у telegram-каналі.

"Сьогодні Комітет сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроектів, що збільшать ціну агресії, та наблизять нас до тривалого, справедливого миру. Вдячні співавторами цих ініціатив з обох партій", - написала вона.

Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тисяч українських дітей.

Зазначається, що державний секретар США, не пізніше ніж через 60 днів із дати набрання чинності закону, зобов'язаний подати Конгресу звіт з підтвердженням, що українські діти, насильно вивезені Росією після початку повномасштабного вторгнення, були повернуті до своїх родин або законних опікунів, а також що триває процес їхньої реінтеграції в українське суспільство.

Читайте також: Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters

"Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму", - підкреслила Стефанішина.

Законопроєкт S.2918, відомий як закон "REPO", передбачає примусову передачу всіх заморожених суверенних активів РФ, які перебувають під юрисдикцією США, орієнтовною сумою близько $5 млрд, на окремий рахунок із нарахуванням відсотків для подальшого використання на підтримку України.

"Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше 250 млн дол. США з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно 15 млрд. дол. США) активів РФ", - поінформувала вона.

Читайте також: У Держдепі США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму

Третій законопроєкт S.2657 "STOP China and Russia Act of 2025" має на меті обмежити підтримку з боку Китаю, яку той надає Росії у веденні війни проти України. Документ передбачає узгоджені дії з партнерами США, зокрема впровадження санкцій і фінансових обмежень проти китайських компаній та фізичних осіб, які постачають зброю та технології подвійного призначення Росії.