Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті

Про це інформує Bloomberg.

"Принаймні на цей момент ми натискаємо кнопку паузи, — заявив лідер більшості в сенаті Джон Тун, додавши, що він прийме рішення про винесення законопроєкту на розгляд після зустрічі лідерів США та РФ. - Ми намагалися зробити це спільно з Білим домом".

Законопроєкт передбачає жорсткі обмеження проти Росії та її торговельних партнерів, які купують російські енергоносії.

Документ також встановлює мита до 500% на імпорт із країн, що не підтримують Україну. Під санкційний тиск можуть потрапити, зокрема, Китай та Індія.

Хоча законопроєкт про санкції, спільно ініційований республіканцями і демократами, отримав підтримку щонайменше 85 сенаторів, його ухвалення затягнулося, оскільки Трамп не поспішає давати зелене світло голосуванню в сенаті.

За словами Туна, наразі один із авторів законопроєкту, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, координує свої дії з Білим домом, щоб оцінити, чи буде майбутня зустріч між лідерами США та РФ "плідною і чи допоможе вона просунути процес вперед".

"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції є інструментом у арсеналі президента, який він може використовувати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - підсумував він.