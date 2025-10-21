Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
Сенат США тимчасово призупинив розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії до зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка має відбутися в Будапешті
Про це інформує Bloomberg.
"Принаймні на цей момент ми натискаємо кнопку паузи, — заявив лідер більшості в сенаті Джон Тун, додавши, що він прийме рішення про винесення законопроєкту на розгляд після зустрічі лідерів США та РФ. - Ми намагалися зробити це спільно з Білим домом".
Законопроєкт передбачає жорсткі обмеження проти Росії та її торговельних партнерів, які купують російські енергоносії.
Документ також встановлює мита до 500% на імпорт із країн, що не підтримують Україну. Під санкційний тиск можуть потрапити, зокрема, Китай та Індія.
Хоча законопроєкт про санкції, спільно ініційований республіканцями і демократами, отримав підтримку щонайменше 85 сенаторів, його ухвалення затягнулося, оскільки Трамп не поспішає давати зелене світло голосуванню в сенаті.
За словами Туна, наразі один із авторів законопроєкту, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, координує свої дії з Білим домом, щоб оцінити, чи буде майбутня зустріч між лідерами США та РФ "плідною і чи допоможе вона просунути процес вперед".
"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції є інструментом у арсеналі президента, який він може використовувати проти росіян, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - підсумував він.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
- 21 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірято відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна.
