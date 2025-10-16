Трамп провів телефонну розмову з Путіним напередодні зустрічі із Зеленським

Про це повідомляє Білий дім. У адміністрації Трампа процитували його заяву у соціальній мережі Truth Socisl/ "Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова продовжується, вона буде тривалою, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення". – написав Трамп.

Раніше джерело Axios повідомило, що темою розмови Трампа та Путіна стане війна в Україні.

Президент США та російський диктатор поговорять за день до зустрічі глави Білого дому з Володимиром Зеленським.

Очікується, що однією з головних тем під час візиту буде можливість постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Зустріч відбудеться на тлі заяви Дональда Трампа, який минулого тижня попередив, що може передати Україні "томагавки", якщо Росія не піде на серйозні мирні переговори.