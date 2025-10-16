Трамп провів телефонну розмову з Путіним напередодні зустрічі із Зеленським
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського до Вашингтону
Про це повідомляє Білий дім.
У адміністрації Трампа процитували його заяву у соціальній мережі Truth Socisl/
"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова продовжується, вона буде тривалою, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення". – написав Трамп.
Президент США та російський диктатор поговорять за день до зустрічі глави Білого дому з Володимиром Зеленським.
Очікується, що однією з головних тем під час візиту буде можливість постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Зустріч відбудеться на тлі заяви Дональда Трампа, який минулого тижня попередив, що може передати Україні "томагавки", якщо Росія не піде на серйозні мирні переговори.
- 15 жовтня Володимир Зеленський напередодні зустрічі з Дональдом Трампом висловив переконання, що США здатні наблизити завершення війни з РФ.
- Того ж дня Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян.
