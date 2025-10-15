Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян

Відео заяви Трампа з Білого дому оприлюднив Clash Report.

"Все, чого ми хочемо від президента Путіна, - щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців та припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян", - сказав Трамп.

Він також анонсував свою розмову із Володимиром Зеленським, який відвідає США 17 жовтня, та натякнув, що має ухвалити під час зустрічі з президентом України важливе рішення.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І про те, що вони хочуть перейти в наступ. Я ще маю ухвалити рішення з цього приводу, але так, вони хочуть наступати, і ми повинні прийняти рішення", - розповів Трамп.