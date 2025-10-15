"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом

Про це Зеленський заявив 15 жовтня у вечірньому відеозверненні.

"Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Порядок денний нашої зустрічі дуже змістовний… Це реально може наблизити завершення війни: саме в США є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - сказав Зеленський.

Він додав, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак урядовці та український посол Ольга Стефанішина у Вашингтоні вже почали зустрічі на своєму рівні.

"Готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній", - розповів президент.

Володимир Зеленський здійснить візит до США 17 жовтня.