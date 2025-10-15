Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом

"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом

Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
19:54
Війна з Росією Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)

Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з главою Білого дому Дональдом Трампом висловив переконання, що США здатні наблизити завершення війни з РФ

Зміст

Про це Зеленський заявив 15 жовтня у вечірньому відеозверненні

"Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Порядок денний нашої зустрічі дуже змістовний… Це реально може наблизити завершення війни: саме в США є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - сказав Зеленський.  

Він додав, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак урядовці та український посол Ольга Стефанішина у Вашингтоні вже почали зустрічі на своєму рівні. 

"Готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній", - розповів президент. 

Володимир Зеленський здійснить візит до США 17 жовтня. 

  • 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
  • Цього ж дня стало відомо, що 17 жовтня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Трампом.
  • 14 жовтня Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. 

 

