"Це реально може наблизити завершення війни": Зеленський про порядок денний майбутньої зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з главою Білого дому Дональдом Трампом висловив переконання, що США здатні наблизити завершення війни з РФ
Про це Зеленський заявив 15 жовтня у вечірньому відеозверненні.
"Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Порядок денний нашої зустрічі дуже змістовний… Це реально може наблизити завершення війни: саме в США є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - сказав Зеленський.
Він додав, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак урядовці та український посол Ольга Стефанішина у Вашингтоні вже почали зустрічі на своєму рівні.
"Готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній", - розповів президент.
Володимир Зеленський здійснить візит до США 17 жовтня.
- 13 жовтня Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
- Цього ж дня стало відомо, що 17 жовтня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Трампом.
- 14 жовтня Юлія Свириденко провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
