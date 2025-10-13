Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну
У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну
Про це Трамп сказав журналістам на борту свого літака шляхом до Ізраїлю, повідомляє Fox News.
За словами президента США, він, можливо, поговорить з Володимиром Путіним та попередить його про можливу передачу Tomahawk Україні.
"Я, можливо, поговорю з ним. Я можу сказати: "Дивись, якщо цю війну не буде завершено, я надішлю їм Tomahawk. Це неймовірна, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Я можу попередити - якщо війну не врегулюють, ми цілком можемо піти на цей крок. Можемо і не піти, але такий варіант на столі. Я хочу, щоб війна закінчилася", - сказав Трамп.
Водночас він додав, що під час розмови що президентом України Володимиром Зеленським висловив думку, що передача Tomahawk - це новий рівень ескалації.
"Україні дуже потрібні комплекси Patriot. Вони також хочуть отримати крилаті ракети Tomahawk — це наступний рівень. Вони хотіли б мати Tomahawk. Ми це обговорювали, тож побачимо. Я сказав про це президенту Зеленському: Tomahawk — це новий рівень ескалації", - попередив Трамп.
- 12 жовтня Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Дональдом Трампом про захист енергетичних об'єктів від повітряних атак РФ та передачу Україні ракет Tomahawk.
