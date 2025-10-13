Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну

Трамп попередив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну

Дмитро Марценишин
13 жовтня, 2025 понедiлок
06:28
Війна з Росією Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну

Зміст

Про це Трамп сказав журналістам на борту свого літака шляхом до Ізраїлю, повідомляє Fox News

За словами президента США, він, можливо, поговорить з Володимиром Путіним та попередить його про можливу передачу Tomahawk Україні.  

"Я, можливо, поговорю з ним. Я можу сказати: "Дивись, якщо цю війну не буде завершено, я надішлю їм Tomahawk. Це неймовірна, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Я можу попередити - якщо війну не врегулюють, ми цілком можемо піти на цей крок. Можемо і не піти, але такий варіант на столі. Я хочу, щоб війна закінчилася", - сказав Трамп.  

Водночас він додав, що під час розмови що президентом України Володимиром Зеленським висловив думку, що передача Tomahawk - це новий рівень ескалації.  

"Україні дуже потрібні комплекси Patriot. Вони також хочуть отримати крилаті ракети Tomahawk — це наступний рівень. Вони хотіли б мати Tomahawk. Ми це обговорювали, тож побачимо. Я сказав про це президенту Зеленському: Tomahawk — це новий рівень ескалації", - попередив Трамп.  

 

Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
зброя для України
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:34
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Одещині постраждала людина
08:13
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив першу групу ізраїльських заручників
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
2025, неділя
12 жовтня
23:56
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News
23:23
буревій у Стрийському парку
Вночі та вранці у Києві очікується буревій
23:04
здоров'я
Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства
22:27
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
21:30
Борис Нємцов
Чи треба когось з росіян вшановувати назвами вулиць і що це можуть бути за росіяни: позиція лідера руху "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова
21:20
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Це не точка неповернення, але це крок назад, - експерт-міжнародник Іналішвілі про місцеві вибори у Грузії
20:52
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
Якщо США передадуть Україні нові ракети, це не змінить кардинально ситуацію, але це символ рішучості Штатів, - політолог Телешун
20:48
Софія Нерсесян
Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"
20:34
Румунська армія
У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування
20:06
Від початку серпня Укрзалізниця пережила 300 атак, на подолання наслідків кожної з них йде 4 години
20:02
OPINION
Війна як ракова пухлина
19:49
ЗСУ
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський
19:23
Речник Кремля Дмитиро Пєсков
Пєсков погрожує Молдові: не повторюйте помилок "однієї держави"
19:10
Інтерв'ю
Мирослав Чех
Польський політик Чех: Данія прекрасно усвідомлює, що війна в Україні - це їхня війна
18:55
Ексклюзив
ЗАЕС
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
18:39
Стрілянина у барі на Новопечерських Липках у Києві
Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною
18:09
Дим після прильоту КАБа у Харкові (вечір, 12.10.2025)
Росіяни ввечері 12 жовтня вдарили КАБом по Харкову
18:00
OPINION
Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не проґавити свій шанс
17:57
Оновлено
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге за 2 дні обговорив з Трампом захист української енергетики й отримання "Томагавків"
17:30
Інтерв'ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв'ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
Більше новин
