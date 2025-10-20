Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті

Про це Зеленський сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

За словами президента, навіть якщо така зустріч відбудеться в Будапешті, Україна погодиться на участь.

"Якщо мене запросять до Будапешта, ми погодимося. Ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що головне — результат, а не місце проведення. Президент назвав низку альтернативних майданчиків для переговорів: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Разом із тим він висловив сумнів щодо ролі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у медіації, зазначивши, що він "не може зробити щось позитивне для українців або хоча б врівноважене".

Зеленський уточнив, що Україна готова брати участь у зустрічі як у форматі "троє разом", так і у форматі shuttle diplomacy, коли Трамп спершу зустрічається з Путіним, а потім — із Зеленським.