Головна Війна з Росією Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті

Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті

Вікторія Литвин
20 жовтня, 2025 понедiлок
12:49
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату

Зміст

Про це Зеленський сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

За словами президента, навіть якщо така зустріч відбудеться в Будапешті, Україна погодиться на участь.

"Якщо мене запросять до Будапешта, ми погодимося. Ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що головне — результат, а не місце проведення. Президент назвав низку альтернативних майданчиків для переговорів: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Разом із тим він висловив сумнів щодо ролі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у медіації, зазначивши, що він "не може зробити щось позитивне для українців або хоча б врівноважене".

Зеленський уточнив, що Україна готова брати участь у зустрічі як у форматі "троє разом", так і у форматі shuttle diplomacy, коли Трамп спершу зустрічається з Путіним, а потім — із Зеленським.

  • У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Автор Анатолій Буряк
20 жовтня, 2025 понедiлок
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
Автор Вікторія Литвин
19 жовтня, 2025 неділя
На Київщині випав перший сніг
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
14:00
OPINION
Розмови про мир не наближають миру
13:56
заправка авто
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:57
Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компроментують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
11:31
Ексклюзив
Українці у Дюссельдорфі, Німеччина
Близько 70% українців не повернеться з-за кордону, - ГО "Офіс міграційної політики"
11:21
Кая Каллас
Каллас: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути затверджений 23 жовтня
11:02
Patriot
Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot
11:01
Володимир Зеленський
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
10:41
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє Донбасу визначить кінець війни, а ЄС лише за 2 роки відмовиться від російського газу. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня
10:20
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
Через наслідки російських обстрілів є знеструмлення в кількох областях: ситуація в енергосистемі 20 жовтня
10:06
OPINION
Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
09:50
Ексклюзив
Ольга Соляш
Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
09:49
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів
09:47
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:18
ппо
За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Leroy Merlin
ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню
08:48
Дональд Туск
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
08:48
Аргентина - Марокко, фінал ЧС-2025 U20
Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу
08:38
Ексклюзив
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
08:21
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
08:00
Ексклюзив
Катаріна Матернова
У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова
07:56
Оскар Піастрі, Формула-1
Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі
07:32
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас
07:02
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
06:58
колаж медицина
Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка
05:56
Дональд Трамп
Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту
00:46
автобуси
У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
Більше новин
