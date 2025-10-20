Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату
Про це Зеленський сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
За словами президента, навіть якщо така зустріч відбудеться в Будапешті, Україна погодиться на участь.
"Якщо мене запросять до Будапешта, ми погодимося. Ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює", — зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що головне — результат, а не місце проведення. Президент назвав низку альтернативних майданчиків для переговорів: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Разом із тим він висловив сумнів щодо ролі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у медіації, зазначивши, що він "не може зробити щось позитивне для українців або хоча б врівноважене".
Зеленський уточнив, що Україна готова брати участь у зустрічі як у форматі "троє разом", так і у форматі shuttle diplomacy, коли Трамп спершу зустрічається з Путіним, а потім — із Зеленським.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
