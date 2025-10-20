Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна

Про це інформує Reuters із посиланням на його пресбрифінг.

Тоді Сіярто заявив, що відвідає Вашингтон у вівторок, 21 жовтня. Однак міністр не уточнив, з ким зустрічатиметься у столиці США і яким буде його порядок денний.

Такий візит відбудеться на тлі планів про зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.