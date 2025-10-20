Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірято анонсував свій візит у Вашингтон завтра, 21 жовтня
Про це інформує Reuters із посиланням на його пресбрифінг.
Тоді Сіярто заявив, що відвідає Вашингтон у вівторок, 21 жовтня. Однак міністр не уточнив, з ким зустрічатиметься у столиці США і яким буде його порядок денний.
Такий візит відбудеться на тлі планів про зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе