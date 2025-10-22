Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, які ознайомлені з ситуацією.

За словами одного з американських посадовців, Росія наполягає на тому, щоб отримати повний контроль над Донбасом. Така вимога суперечить підходу президента США Дональда Трампа, який вважає, що бойові лінії слід "заморозити" на поточних позиціях.

Окрім цього, Москва підтвердила свою попередню позицію — у межах будь-якої мирної угоди на території України не повинно бути військ НАТО, зазначило джерело.

У документі також наголошується, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських вимог стосовно України.

Відомості про "нон-пейпер" (прим. - неофіційний документ) з’явилися на тлі зростаючих сумнівів щодо проведення запланованого саміту між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Представник Білого дому повідомив, що "в найближчому майбутньому" зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не планується. А сам Трамп заявив, що зустрічі з Путіним відкладається, бо не хоче, щоб перемовини були марні.