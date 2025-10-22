Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters

Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters

Адріана Муллаянова
22 жовтня, 2025 середа
11:04
Війна з Росією Трамп і Путін

У неофіційному документі Росія вимагає повного контролю над Донбасом і відсутності військ НАТО в Україні

Зміст

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, які ознайомлені з ситуацією.     

За словами одного з американських посадовців, Росія наполягає на тому, щоб отримати повний контроль над Донбасом. Така вимога суперечить підходу президента США Дональда Трампа, який вважає, що бойові лінії слід "заморозити" на поточних позиціях.

Окрім цього, Москва підтвердила свою попередню позицію — у межах будь-якої мирної угоди на території України не повинно бути військ НАТО, зазначило джерело.

У документі також наголошується, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських вимог стосовно України.

Відомості про "нон-пейпер" (прим. - неофіційний документ) з’явилися на тлі зростаючих сумнівів щодо проведення запланованого саміту між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Представник Білого дому повідомив, що "в найближчому майбутньому" зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не планується. А сам Трамп заявив, що зустрічі з Путіним відкладається, бо не хоче, щоб перемовини були марні.

  • У четвер, 16 жовтня Трамп провів  телефонну розмову з Путіним, після чого заявив, що зустріч у Будапешті відбудеться, можливо, протягом наступних двох тижнів.
  • У п'ятницю, 17 жовтня на закритій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американські чиновники запропонували українському лідеру запропонований Кремлем план відмови від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Зеленський заперечив, а Трамп після цього публічно заявив, що поточні лінії фронту мають бути заморожені.  
  • Після того як Москва надіслала неофіційний  документ США, Білий дім прокоментував  документ, посилаючись на заяву Трампа журналістам у вівторок, 21 жовтня,  вдень, під час яких він сказав, що ще не прийняв рішення щодо саміту, але не хоче, щоб зустріч була "марною". Він додав, що вважає припинення вогню вздовж теперішніх ліній фронту все ще можливим.

 

 

 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Росія - США
Дипломатія
