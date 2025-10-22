Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
Огляд

Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня

Тетяна Яворська
22 жовтня, 2025 середа
09:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Трамп каже, що не хоче "марної зустрічі" з Путіним і відкладає саміт, та рої російських дронів занурюють частини України в темряву

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 жовтня.

Зустріч на Дунаї відкладається

Трамп каже, що не хоче "марної зустрічі" з Путіним і відкладає саміт.

Рішення було прийнято після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклик Трампа до припинення вогню суперечить домовленостям, яких він досяг з Путіним, пише The Washington Post.

Президент Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. Він сказав, що не хоче "марної зустрічі", після того, як буквально кілька днів тому повідомив, що незабаром зустрінеться зі своїм російським колегою в Угорщині.

Раптове відкладення, схоже, стало ударом по зусиллях Трампа, спрямованих на те, щоб схилити Україну та Росію до припинення вогню та мирної угоди, пишуть іноземні оглядачі.

Скасування зустрічі відбулося через кілька годин після того, як головний дипломат Росії сигналізував про велику прірву між Москвою та Вашингтоном щодо припинення війни в Україні. Але президент США применшує значення дипломатичного конфлікту між давніми супротивниками. "Я не хочу, щоб зустріч була даремною. Я не хочу марнувати час. Подивлюся, що буде", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. 

Про те, що надії Трампа на швидку другу зустріч з Путіним зайшли в глухий кут пише і CNN.

У вівторок представник адміністрації повідомив CNN, що "немає планів" щодо проведення саміту між двома лідерами "в найближчому майбутньому".

Зміна позиції відбулася після того, як Трамп заявив, що лідери зустрінуться "протягом двох тижнів, досить швидко" після телефонної розмови в четвер. Зараз, схоже, такий графік є малоймовірним.

Трамп натякнув, що все ще може зустрітися з російським лідером, але зазначив, що це більше не є головним пріоритетом. "Ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", – сказав президент журналістам.

Україна в темряві

Інша стаття на CNN описує масовані удари Росії по Україні. Вона вийшла під заголовком "Рої російських дронів занурюють частини України в темряву".

Зі зниженням температури в Україні Росія посилила атаки на енергетичні об'єкти, що постачають електроенергію мільйонам домогосподарств по всій країні. Є ознаки того, що російські військові неодноразово завдають ударів по тих самих районах, щоб посилити страждання населення. Північні області Чернігівської та Сумської, що межують з Росією та Білоруссю, зазнавали постійних атак протягом останнього місяця, йдеться в матеріалі.

Сотні тисяч людей у ​​Чернігові залишилися без світла та води у вівторок після того, як понад 50 дронів та ракет були спрямовані на життєво важливі об'єкти протягом ночі.

Відповідь України

Ракети Storm Shadow "влучили в пороховий завод у Росії", йдеться на The Guardian. Росіяни підтверджують атаку на Брянську область, де розташований завод з виробництва вибухівки.

Ракети Storm Shadow вразили російський хімічний завод, що виробляє порох, вибухівку та ракетне паливо в Брянській області, повідомили у вівторок ввечері українські військові. Французько-британські ракети також відомі під назвою Scalp. 

"Було здійснено масовану комбіновану ракетну та повітряну атаку, в тому числі з використанням повітряних ракет Storm Shadow, які проникли через систему протиповітряної оборони Росії", – повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Олександр Богомаз, губернатор Брянської області, заявив у вівторок ввечері, що Україна атакувала регіон за допомогою дронів і ракет. Міністерство оборони Росії також підтвердило факт атаки.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
10:38
Білий дім
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:17
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
РФ атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:59
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:19
Володимир Зеленський
Зеленський відправився з візитом у Швецію
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
Більше новин
