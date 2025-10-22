Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 жовтня.

Зустріч на Дунаї відкладається

Трамп каже, що не хоче "марної зустрічі" з Путіним і відкладає саміт.

Рішення було прийнято після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклик Трампа до припинення вогню суперечить домовленостям, яких він досяг з Путіним, пише The Washington Post.

Президент Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. Він сказав, що не хоче "марної зустрічі", після того, як буквально кілька днів тому повідомив, що незабаром зустрінеться зі своїм російським колегою в Угорщині.

Раптове відкладення, схоже, стало ударом по зусиллях Трампа, спрямованих на те, щоб схилити Україну та Росію до припинення вогню та мирної угоди, пишуть іноземні оглядачі.

Скасування зустрічі відбулося через кілька годин після того, як головний дипломат Росії сигналізував про велику прірву між Москвою та Вашингтоном щодо припинення війни в Україні. Але президент США применшує значення дипломатичного конфлікту між давніми супротивниками. "Я не хочу, щоб зустріч була даремною. Я не хочу марнувати час. Подивлюся, що буде", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Про те, що надії Трампа на швидку другу зустріч з Путіним зайшли в глухий кут пише і CNN.

У вівторок представник адміністрації повідомив CNN, що "немає планів" щодо проведення саміту між двома лідерами "в найближчому майбутньому".

Зміна позиції відбулася після того, як Трамп заявив, що лідери зустрінуться "протягом двох тижнів, досить швидко" після телефонної розмови в четвер. Зараз, схоже, такий графік є малоймовірним.

Трамп натякнув, що все ще може зустрітися з російським лідером, але зазначив, що це більше не є головним пріоритетом. "Ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", – сказав президент журналістам.

Україна в темряві

Інша стаття на CNN описує масовані удари Росії по Україні. Вона вийшла під заголовком "Рої російських дронів занурюють частини України в темряву".

Зі зниженням температури в Україні Росія посилила атаки на енергетичні об'єкти, що постачають електроенергію мільйонам домогосподарств по всій країні. Є ознаки того, що російські військові неодноразово завдають ударів по тих самих районах, щоб посилити страждання населення. Північні області Чернігівської та Сумської, що межують з Росією та Білоруссю, зазнавали постійних атак протягом останнього місяця, йдеться в матеріалі.

Сотні тисяч людей у ​​Чернігові залишилися без світла та води у вівторок після того, як понад 50 дронів та ракет були спрямовані на життєво важливі об'єкти протягом ночі.

Відповідь України

Ракети Storm Shadow "влучили в пороховий завод у Росії", йдеться на The Guardian. Росіяни підтверджують атаку на Брянську область, де розташований завод з виробництва вибухівки.

Ракети Storm Shadow вразили російський хімічний завод, що виробляє порох, вибухівку та ракетне паливо в Брянській області, повідомили у вівторок ввечері українські військові. Французько-британські ракети також відомі під назвою Scalp.

"Було здійснено масовану комбіновану ракетну та повітряну атаку, в тому числі з використанням повітряних ракет Storm Shadow, які проникли через систему протиповітряної оборони Росії", – повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Олександр Богомаз, губернатор Брянської області, заявив у вівторок ввечері, що Україна атакувала регіон за допомогою дронів і ракет. Міністерство оборони Росії також підтвердило факт атаки.