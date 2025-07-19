Трамп образився на Путіна, - професор Айзенберг

Таку думку в етері Еспресо висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

"Я думаю, що Трамп образився на Путіна після останньої їхньої розмови телефоном, тому що кремлівський очільник ніяк не хоче піти йому на жодні поступки. Адже Трамп багато зробив поступок Путіну, натомість нічого не отримав. Тому всі зміни у ставленні американського президента до України та російсько-української війни викликані саме цим. На мою думку, фундаментально в голові Трампа нічого не змінилося, але він образився на Путіна, тому почав інакше ставитися до того, щоб надавати Україні зброю", - прокоментував професор.

За його словами, президент США став прихильно ставитися до ідеї, що може продавати озброєння Україні за європейські гроші, адже продавати – улюблене заняття Трампа, бо цим займався все життя.

"До речі, і колишня сенаторка, демократка Клер Маккаскілл зазначила, що така зміна Трампа відбулася не тому, що він зрозумів, що в цьому є інтерес США та всього цивілізованого світу, а через те, що він образився на Путіна. Однак якщо об'єктивно, то така зміна - це добре для України. Хотілося б сподіватися, що якась нова блискавка не промайне через голову Трампа, що Путін не знайде приводу, як знайшов у травні у вигляді перемовин у Стамбулі, щоб Трамп знову змінив свою точку зору", - зауважив Айзенберг.